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В Харькове есть попадания — первые детали

7 февраля 2024 06:34
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Взрывы в Харькове сейчас 7 февраля - куда летят ракеты
Взрыв. Иллюстративное фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Утром 7 февраля в Харькове раздались мощные взрывы . В городе есть прилеты.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Telegram.

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Взрывы в Харькове 7 февраля

Россия ударила по областному центру баллистическими ракетами в шесть утра.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что взрывов было по меньшей мере четыре.

Предварительно зафиксировано попадание в Слободском районе Харькова. Есть повреждения нежилой инфраструктуры. Информации о пострадавших пока нет.

По состоянию на 6.47 ракеты Х-22 зафиксировали над территорией Харьковской области. Местных жителей призвали не покидать укрытие.

Городской голова Игорь Терехов добавил:

"Сейчас имеем информацию о попаданиях в районе нежилых объектов. Насчет пострадавших идет уточнение".

Напомним, утром 7 февраля в Украине в очередной раз объявили воздушную тревогу. Ее ввели в связи с ракетной опасностью.

Также мы писали, что в Украине ночью 7 февраля прогремели взрывы. По предварительной информации, в ряде регионов, где объявлена воздушная тревога, сработала система ПВО. Защитники пытаются отразить атаку вражеских "шахедов".

Харьков
взрыв
война в Украине
ракетный удар

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