Взрывы в Харькове сейчас 7 февраля - куда летят ракеты

В Харькове есть попадания — первые детали
Утром 7 февраля в Харькове раздались мощные взрывы . В городе есть прилеты.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Telegram.
Взрывы в Харькове 7 февраля
Россия ударила по областному центру баллистическими ракетами в шесть утра.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что взрывов было по меньшей мере четыре.
Предварительно зафиксировано попадание в Слободском районе Харькова. Есть повреждения нежилой инфраструктуры. Информации о пострадавших пока нет.
По состоянию на 6.47 ракеты Х-22 зафиксировали над территорией Харьковской области. Местных жителей призвали не покидать укрытие.
Городской голова Игорь Терехов добавил:
"Сейчас имеем информацию о попаданиях в районе нежилых объектов. Насчет пострадавших идет уточнение".
Напомним, утром 7 февраля в Украине в очередной раз объявили воздушную тревогу. Ее ввели в связи с ракетной опасностью.
Также мы писали, что в Украине ночью 7 февраля прогремели взрывы. По предварительной информации, в ряде регионов, где объявлена воздушная тревога, сработала система ПВО. Защитники пытаются отразить атаку вражеских "шахедов".
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