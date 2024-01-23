В Киеве объявлена воздушная тревога
В Киеве объявили воздушную тревогу. В северных областях предупреждается об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
Об этом сообщили в Воздушных силах.
Воздушная тревога в Киеве
В Киеве снова объявлена воздушная тревога. Жителей столицы призывают как можно скорее пройти в укрытия. Кроме того, в воздушных силах предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
Также в Воздушных силах предупредили о возможных пусках ракет с помощью самолетов Ту22м3 из Липецкой области.
В Киеве, а также в центральных, южных и восточных областях, продолжает действовать режим воздушной тревоги.
Напомним, российские оккупанты утром 23 января атаковали Киев. Под прицелом неприятеля оказались Святошинский, Дарницкий, Соломенский, Печерский районы. Были попадания в жилую инфраструктуру города, а также повреждения автомобилей горожан и нежилых застроек.
В Соломенском районе Киева по меньшей мере семь пострадавших в результате ракетного удара по Киеву утром 23 января. Пока специалисты убирают все поврежденные конструкции дома, которые могут навредить людям.
В результате ракетного удара по Киеву утром 23 января уже зафиксировано в общей сложности 22 пострадавших. При этом 13 из них госпитализированы.
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