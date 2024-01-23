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В Киеве объявлена воздушная тревога

23 января 2024 13:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киеве объявлена воздушная тревога
Ракета в небе. Фото: Суспільне
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве объявили воздушную тревогу. В северных областях предупреждается об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Угроза применения баллистических ракет. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Киеве

В Киеве снова объявлена воздушная тревога. Жителей столицы призывают как можно скорее пройти в укрытия. Кроме того, в воздушных силах предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Также в Воздушных силах предупредили о возможных пусках ракет с помощью самолетов Ту22м3 из Липецкой области.

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Предупреждение о пуске ракет. Фото: скриншот

В Киеве, а также в центральных, южных и восточных областях, продолжает действовать режим воздушной тревоги.

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Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты утром 23 января атаковали Киев. Под прицелом неприятеля оказались Святошинский, Дарницкий, Соломенский, Печерский районы. Были попадания в жилую инфраструктуру города, а также повреждения автомобилей горожан и нежилых застроек.

В Соломенском районе Киева по меньшей мере семь пострадавших в результате ракетного удара по Киеву утром 23 января. Пока специалисты убирают все поврежденные конструкции дома, которые могут навредить людям.

В результате ракетного удара по Киеву утром 23 января уже зафиксировано в общей сложности 22 пострадавших. При этом 13 из них госпитализированы.

Киев
война
Украина
воздушная тревога
ракетный удар

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