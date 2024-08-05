Вечерние взрывы в Киеве 5 августа — что известно об обстреле

Дым в небе после взрыва. Фото иллюстративное: скриншот stopcor.org

Серия взрывов прогремела в Киеве сейчас, поздно вечером в понедельник, 5 августа. В столице продолжается воздушная тревога.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщали о скоростных целях в сторону Киевской области.

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Воздушная тревога в Киевской области была объявлена в 22:58. В Воздушных Силах ВС Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. В 22:59 военные предупредили, что в сторону Киевской области летит скоростная цель, и призвали всех находящихся в Киеве срочно пройти в укрытие. По состоянию на 23:07 в Киевской области зафиксировали новые скоростные цели.

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

В период с 23:01 до 23:07 в столице прогремела серия взрывов.

Скриншот сообщений Telegram-канала "Новини LIVE"

В Киевской ОВА отметили, что регион оказался под ракетной атакой, работают силы ПВО.

Скриншот сообщения Киевской ОВА

Также эту информацию подтвердил городской голова Киева Виталий Кличко.

"В Киеве работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях!" — написал мэр столицы.

Скриншот сообщения Виталия Кличко

Информации о последствиях обстрелов пока нет.