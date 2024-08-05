Вечерние взрывы в Киеве 5 августа — что известно об обстреле

В Киеве прогремела серия взрывов — что известно об атаке
Серия взрывов прогремела в Киеве сейчас, поздно вечером в понедельник, 5 августа. В столице продолжается воздушная тревога.
В Воздушных Силах ВС Украины сообщали о скоростных целях в сторону Киевской области.
Что известно о взрывах в Киеве вечером 5 августа
Воздушная тревога в Киевской области была объявлена в 22:58. В Воздушных Силах ВС Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. В 22:59 военные предупредили, что в сторону Киевской области летит скоростная цель, и призвали всех находящихся в Киеве срочно пройти в укрытие. По состоянию на 23:07 в Киевской области зафиксировали новые скоростные цели.
В период с 23:01 до 23:07 в столице прогремела серия взрывов.
В Киевской ОВА отметили, что регион оказался под ракетной атакой, работают силы ПВО.
Также эту информацию подтвердил городской голова Киева Виталий Кличко.
"В Киеве работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях!" — написал мэр столицы.
Информации о последствиях обстрелов пока нет.
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