Взрыв в Кривом Роге 21 июня — что известно

В Кривом Роге раздался взрыв — какая причина
21 июня 2024 15:58
Дым после взрыва. Фото: скриншот
В Кривом Роге раздался взрыв. После него, как сообщается, над городом поднялся дым.
Об этом информируют местные Telegram-сообщества.
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Незадолго до этого в Воздушных силах Украины предупреждали о скоростной цели в сторону города. Скорее всего, ею управлялась авиаракета Х-59 "Овод", которую ВКС РФ часто используют для ударов по региону.
Взрывы также подтвердил и мэр города Александр Вилкул.
По состоянию на 16:04 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:
Напомним, ранее в Харькове утром раздались взрывы из-за угрозы баллистических обстрелов.
Громко было и в Харьковской области: в результате авиаударов был ранен гражданский.
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