Взрыв в Кривом Роге 21 июня — что известно

Дым после взрыва. Фото: скриншот

В Кривом Роге раздался взрыв. После него, как сообщается, над городом поднялся дым.

Об этом информируют местные Telegram-сообщества.

Читайте также:

Взрывы в Кривом Роге

Незадолго до этого в Воздушных силах Украины предупреждали о скоростной цели в сторону города. Скорее всего, ею управлялась авиаракета Х-59 "Овод", которую ВКС РФ часто используют для ударов по региону.

Скриншот сообщения ПС ВСУ

Взрывы также подтвердил и мэр города Александр Вилкул.

Скриншот сообщения Вилкула

По состоянию на 16:04 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

Воздушная тревога Источник: alerts.in.ua

Напомним, ранее в Харькове утром раздались взрывы из-за угрозы баллистических обстрелов.

Громко было и в Харьковской области: в результате авиаударов был ранен гражданский.