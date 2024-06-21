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В Кривом Роге раздался взрыв — какая причина

21 июня 2024 15:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Взрыв в Кривом Роге 21 июня — что известно
Дым после взрыва. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Кривом Роге раздался взрыв. После него, как сообщается, над городом поднялся дым.

Об этом информируют местные Telegram-сообщества.

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Незадолго до этого в Воздушных силах Украины предупреждали о скоростной цели в сторону города. Скорее всего, ею управлялась авиаракета Х-59 "Овод", которую ВКС РФ часто используют для ударов по региону.

кривой рог взрыв
Скриншот сообщения ПС ВСУ

Взрывы также подтвердил и мэр города Александр Вилкул.

взрыв кривой рог
Скриншот сообщения Вилкула

По состоянию на 16:04 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

взрыв кривой рог тревога
Воздушная тревога Источник: alerts.in.ua

Напомним, ранее в Харькове утром раздались взрывы из-за угрозы баллистических обстрелов.

Громко было и в Харьковской области: в результате авиаударов был ранен гражданский.

Кривой Рог
взрыв
Украина
Днепропетровская область
воздушная тревога
ракеты
война в Украине

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