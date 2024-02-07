Взрывы в Николаеве сейчас 7 февраля – что известно

Взрыв. Иллюстративное фото: скриншот

Сегодня, 7 февраля, в Николаеве раздались взрывы. После появилась информация о прилете.

Об этом сообщает ряд Telegram-каналов.

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Взрывы в Николаеве

Россияне снова атаковали Украину иранскими беспилотниками и ракетами разного типа. В Николаеве загорелся жилой дом, пострадал 1 человек.

"В Николаеве уже раздалось несколько взрывов", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что загорелся жилой дом.

"В Николаеве уже один пострадавший, пожалуйста, сидите в укрытиях", — пишут в одном из пабликов.

Официальной информации на этот счет нет.

Напомним, утром 7 февраля в Украине в очередной раз объявили воздушную тревогу. Ее ввели в связи с ракетной опасностью.

Также мы писали, что в Украине ночью 7 февраля прогремели взрывы. По предварительной информации, в ряде регионов, где объявлена воздушная тревога, сработала система ПВО. Защитники пытаются отразить атаку вражеских "шахедов".