В Николаеве раздался взрыв
8 декабря 2023 22:32
Взрывы в городе. Иллюстративное фото: соцсети
В Николаеве был слышен звук взрыва. Он раздался во время воздушной тревоги в области.
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
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Что известно
"Николаев. В городе был слышен звук взрыва. Выясняем", — написал он.
Также взрывы раздавались и в Херсоне.
Ранее глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщал об обстрелах города. Там произошло попадание в жилищный сектор.
"В настоящее время известно, что травму головы получила 46-летняя женщина", — отметил он.
Напомним, оккупанты снова начали угрожать полным захватом юга Украины. Сейчас в РФ говорят о наступлении на Одессу и Николаев, чтобы запугать Запад.
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