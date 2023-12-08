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В Николаеве раздался взрыв

8 декабря 2023 22:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Николаеве раздался взрыв
Взрывы в городе. Иллюстративное фото: соцсети
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Николаеве был слышен звук взрыва. Он раздался во время воздушной тревоги в области.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

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Что известно

"Николаев. В городе был слышен звук взрыва. Выясняем", — написал он.

обстрел Николаева
Скриншот сообщения из Telegram "Сенкевич Online"

Также взрывы раздавались и в Херсоне.

Ранее глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщал об обстрелах города. Там произошло попадание в жилищный сектор.

"В настоящее время известно, что травму головы получила 46-летняя женщина", — отметил он.

обстрелы Херсонщины
Скриншот сообщения из Telegram Александра Прокудина

Напомним, оккупанты снова начали угрожать полным захватом юга Украины. Сейчас в РФ говорят о наступлении на Одессу и Николаев, чтобы запугать Запад.

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