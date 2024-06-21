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В СБУ сообщили подробности атаки по полигону "шахедов" врага в Краснодарском крае

21 июня 2024 12:51
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
СБУ и ВСУ отработали по военным объектам РФ — где зафиксированы взрывы
Пожар в результате удара по полигону. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Служба безопасности Украины совместно с Вооруженными силами Украины отработала по полигону запуска иранских дронов-камикадзе Shahed-136 и трех нефтеперерабатывающих заводах в Краснодарском крае России. На местах ударов вспыхнул пожар.

Об этом сообщили информированные источники Новини.LIVE в силовых ведомствах.

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Этой ночью украинские защитники провели две успешные спецоперации: первую на полигоне 167-го учебного центра в городе Ейск, откуда россияне запускают по Украине беспилотники Shahed. Там расположен склад иранских дронов и проживают в казармах их операторы. На полигоне раздалась серия взрывов с последующей детонацией.

Впоследствии дроны СБУ совместно с силами беспилотных систем ВСУ поразили три нефтеперерабатывающих завода: Афипский, Ильский и Краснодарский — ключевые объекты инфраструктуры южного округа РФ, где производят мазут для кораблей Черноморского флота. Поражение этих НПЗ, как добавляют силовики, значительно усложнит логистику поставок мазута — сделает ее более дорогой и длинной, поскольку его придется доставлять из других НПЗ.

"СБУ продолжает активный летний сезон "бавовны". Ежедневно она "расцветает" на военных объектах и на предприятиях, которые являются частью российского ВПК и работают на войну против Украины. Прогнозируем, что этот сезон будет очень жарким", — отметил информированный источник.

Напомним, ранее дроны СБУ уничтожили во временно оккупированном Крыму радиолокационную станцию врага "Небо СВУ" стоимостью 100 миллионов долларов.

Также силовики уничтожили логистику врага, обеспечивающую жизнедеятельность российских вооруженных сил на полуострове.

СБУ
ВСУ
взрыв
НПЗ
Украина
дрон Шахид-136
война в Украине
Россия

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