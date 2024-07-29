Взрывы в Сумах ночью 29 июля — что известно о вражеской атаке

Дым в небе. Фото иллюстративное: mignews.ua

Взрывы раздались в Сумах сейчас, ночью в понедельник, 29 июля. В Сумской области продолжается воздушная тревога.

В Воздушных Силах ВС Украины предупреждали о ракетной опасности для региона.

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Воздушную тревогу в Сумской области объявили в 04:04.

"Сумская область, ракетная опасность!" — сообщили Воздушные Силы ВС Украины.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Сразу после этого в городе прогремели взрывы.

Мониторинговый Telegram-канал monitoring предупредил об угрозе баллистического вооружения из Курска.

Скриншот сообщения Telegram-канала monitoring

Комментариев о последствиях этой атаки представители ОВА и местных властей пока не предоставляли.

Напомним, ночью в понедельник, 29 июля, прогремели взрывы в Харькове. До этого военные отмечали, что россияне выпустили из тактической авиации в Харьковской области КАБы.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 29 июля РФ снова атаковала Украину "Шахедами". В частности, под угрозой удара оказались Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская и Черкасская области.