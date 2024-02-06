Украина не может эффективно использовать западную артиллерию — в ISW назвали причины

Украинский военный со снарядом. Фото: Reuters

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что задержки западной помощи в сфере безопасности приводят к дефициту снарядов в Украине и не дают Вооруженным силам Украины эффективно использовать западные системы противобатарейной борьбы. При этом российские захватчики наоборот, усиливают артиллерийские удары.

Выводы Института были обнародованы на сайте ISW в понедельник, 6 февраля.

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Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко 5 февраля заявил, что российские войска за последнюю неделю усилили артиллерийские удары почти на 25%. Они более 1500 раз обстреляли Украину, ударив по более чем 570 населенным пунктам, сообщили аналитики Института.

4 февраля The New York Times сообщила, что наоборот, украинские силы на критических участках фронта, таких как Авдеевка, все больше используют снарядов и, следовательно, могут нацеливаться только на массы наступающих российских солдат. Издание отметило, что российские силы, очевидно, адаптировались и теперь продвигаются меньшими группами, которые украинской артиллерии тяжелее поразить.

Украина имеет лучшие контрбатарейные возможности

Украинский военный аналитик и полковник в отставке Петр Черник отметил, что украинские силы имеют относительно лучшие контрбатарейные возможности, чем российские силы, в частности потому, что у них есть американские радары AN/TPQ-36, -48 и -50 и немецкая радиолокационная система COBRA.

Военный объяснил, что контрбатарейные радары эффективны тем, что они обнаруживают входной огонь и вычисляют его точку происхождения, чтобы артиллерия могла вести ответный огонь. Но для этого артиллерии нужно достаточное количество артиллерийских боеприпасов. Отсутствие артиллерийских боеприпасов, таким образом, серьезно усугубляет работу контрбатарейных систем.

"AN/TPQ, COBRA и другие западные контрбатарейные системы эффективны настолько, насколько эффективно количество снарядов, которые украинские силы располагают для преследования целей, идентифицирующих контрбатарейные радары", — пояснил Черник.

Ранее ISW сообщал, что российские силы извлекают выгоду от совокупной динамики дефицита боеприпасов в Украине и ее дальнейшей неспособности вести достаточную контрбатарейную войну. Эта динамика, вероятно, станет острее, поскольку период дефицита снарядов в Украине будет затягиваться.

Также мы рассказывали, что лидер демократов Чак Шумер в Сенате Соединенных Штатов Америки заявил, что Украина может исчезнуть. Это может произойти, если республиканцы не проголосуют за законопроект по национальной безопасности.

Напомним, что в Финляндии завод оборонной компании Nammo Lapua планирует в пять раз увеличить производство боеприпасов. Региональный директор компании Илкка Хейкиля объяснил это тем, что основу помощи для Украины составляют именно артиллерийские снаряды.