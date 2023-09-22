В Бахчисарае прилетело по воинской части РФ
В Бахчисарае, во временно оккупированном Крыму, после обеда пятницы, 22 сентября, раздались взрывы. Сообщают об ударе по воинской части российских оккупантов.
Об этом говорят на местных Telegram-каналах.
В дар по воинской части оккупантов
На месте "прилета" в Бахчисарае поднимается гриб дыма. По предварительным данным, удар по вражеской воинской части был нанесен британскими ракетами Storm Shadow.
Данных о погибших и пострадавших оккупантах пока нет. Оккупационные власти, которые постоянно уверяют, что на временно захваченном полуострове "все спокойно", комментариев сразу не предоставили.
Позже гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов все же заявил о якобы работе ПВО.
Но обычные граждане страны-террориста уже паникуют. Эффективную работу ПВО они не заметили.
Российские пропагандисты заявляют, что ракеты якобы сбили ПВО, а дым вздымается, потому что в пригороде якобы горит трава.
Ранее мы сообщали, в Севастополе оккупанты сообщают о ракетном ударе по штабу Черномосского флота. Сейчас россияне пытаются справиться с пожаром, возникшим в результате удара.
Напоминаем, что вечером, 21 сентября, во временно оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы. Над местом взрыва поднялся густой дым.