В Бахчисарае прилетело по воинской части РФ

Дым на месте прилета. Фото: Скриншот

В Бахчисарае, во временно оккупированном Крыму, после обеда пятницы, 22 сентября, раздались взрывы. Сообщают об ударе по воинской части российских оккупантов.

Об этом говорят на местных Telegram-каналах.

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На месте "прилета" в Бахчисарае поднимается гриб дыма. По предварительным данным, удар по вражеской воинской части был нанесен британскими ракетами Storm Shadow.

Данных о погибших и пострадавших оккупантах пока нет. Оккупационные власти, которые постоянно уверяют, что на временно захваченном полуострове "все спокойно", комментариев сразу не предоставили.

Позже гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов все же заявил о якобы работе ПВО.

Но обычные граждане страны-террориста уже паникуют. Эффективную работу ПВО они не заметили.

Россияне паникует в соцсетях. Фото: Скриншот

Российские пропагандисты заявляют, что ракеты якобы сбили ПВО, а дым вздымается, потому что в пригороде якобы горит трава.

Версия русских пропагандистов. Фото: Скриншот

Ранее мы сообщали, в Севастополе оккупанты сообщают о ракетном ударе по штабу Черномосского флота. Сейчас россияне пытаются справиться с пожаром, возникшим в результате удара.

Напоминаем, что вечером, 21 сентября, во временно оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы. Над местом взрыва поднялся густой дым.