В Одессе и области раздались громкие взрывы
7 января 2024 23:21
Взрывы в Одессе 7 января
Взрывы, 7 января, раздались в Одессе. Местных призывают оставаться в укрытиях. Отметим, что воздушная тревога охватила половину регионов Украины.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Читайте также:
Местные власти отметили прл безопасных местах до отбоя.
Также взрывы прогремели в Одесской области, сообщают корреспонденты Общественного.
В Одесской области были слышны взрывы.
Новость дополнилась...
Читайте Новини.LIVE!