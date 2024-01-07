В Одессе и области раздались громкие взрывы

Взрывы в Одессе 7 января

Взрывы, 7 января, раздались в Одессе. Местных призывают оставаться в укрытиях. Отметим, что воздушная тревога охватила половину регионов Украины.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Местные власти отметили прл безопасных местах до отбоя.

Также взрывы прогремели в Одесской области, сообщают корреспонденты Общественного.

В Одесской области были слышны взрывы.

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