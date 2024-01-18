В Украине объявлена масштабная воздушная тревога
По всей Украине объявлена воздушная тревога сегодня, 18 января. В настоящее время зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
Что известно по состоянию на сейчас
"Ракетная опасность по всей территории Украины. Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", — отметили в сообщении.
Ранее в ведомстве сообщалось, что наблюдалась активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях.
"Угроза применения авиационных средств поражения! В случае объявления тревоги в вашей области — направляйтесь в укрытие", — призвали в сообщении.
Где есть опасность
Сегодня, 18 января, воздушная тревога объявлена во всех областях Украины. До отбоя тревоги находитесь в укрытиях.
Напомним, в результате вражеского обстрела Чугуева количество жертв увеличилось до трех человек. Кроме того, один человек погиб.
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