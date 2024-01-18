Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Украине объявлена масштабная воздушная тревога arrow

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

18 января 2024 08:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога
Вражеский самолет МиГ-31К. Иллюстративное фото: Минобороны РФ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

По всей Украине объявлена воздушная тревога сегодня, 18 января. В настоящее время зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Читайте также:

Что известно по состоянию на сейчас

"Ракетная опасность по всей территории Украины. Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", — отметили в сообщении.

угроза мог
Скриншот сообщения из Telegram Воздушных Сил ВСУ

Ранее в ведомстве сообщалось, что наблюдалась активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях.

"Угроза применения авиационных средств поражения! В случае объявления тревоги в вашей области — направляйтесь в укрытие", — призвали в сообщении.

угроза мог
Скриншот сообщения из Telegram Воздушных Сил ВСУ

Где есть опасность

Сегодня, 18 января, воздушная тревога объявлена во всех областях Украины. До отбоя тревоги находитесь в укрытиях.

угроза мог
Карта воздушных тревог

Напомним, в результате вражеского обстрела Чугуева количество жертв увеличилось до трех человек. Кроме того, один человек погиб.

взрыв
воздушная тревога
истребитель
люди
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме