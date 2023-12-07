Восстановление гражданской авиации – когда в Украине заработают аэропорты

Работа украинских аэропортов. Фото: из открытых источников

Почти два года в украинском небе не летает гражданская авиация, но все чаще на уровне экспертов появляются разговоры о возобновлении авиапространства для гражданских самолетов. На это нужны деньги и время, но сколько — вопрос открытый. Да и первоочередной вопрос безопасности не закроется даже с появлением в воздухе F16.

Как война изменила авиабизнес в Украине, когда может заработать первый аэропорт для гражданских, кто будет первым пассажиром и куда полетит рейс в открытом над Украиной небе — в эксклюзивном интервью Новини.LIVE с авиационным экспертом Богданом Долинце.

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Возвращение пилотов в Украину

— Где находятся гражданские пилоты с начала войны?

— Если говорить об авиационном персонале, и в первую очередь пилотов, то с конца прошлого года были внесены изменения в законодательство и авиационному персоналу было разрешено работать за границей. Это такая категория людей, у которой не было работы здесь. И не так просто переучить их на военные самолеты, которых тоже не так много.

Часть пилотов получила контракты за границей и продолжает там работать. Есть часть пилотов, которые не смогли продлить работу, они пошли служить в ВСУ. У около половины пилотов закончились сертификаты, и им придется после открытия воздушного пространства снова проходить обучение и сдавать экзамены.

— Переучиться из гражданского пилота долго, но такие примеры есть?

— Мне лично не знакомы, но в общем есть два пути, которыми пилоты приходят в профессию. Первый — когда человек прошел обучение и имеет достаточно средств, потому что обучение пилота — это дорогая вещь. Пилоты самостоятельно должны платить за налет часов, для того чтобы начать выполнять полеты. Стоимость налета до войны стоила около 40 тысяч долларов.

Обучение украинских пилотов. Фото: из открытых источников

Другой путь — человек шел служить в воздушные силы, становился боевым пилотом и через несколько лет шел работать в гражданские авиакомпании, и таких примеров много. И вот такие люди относительно быстро в условиях, когда не летает гражданская авиация, могут быть допущены для полетов на военных самолетах.

— У кого из работников аэропортов работа осталась, а у кого нет?

— Аэропорты научились быстро перестраивать свою работу в условиях ограничений именно во время пандемии. С началом полномасштабного вторжения все быстро перешли в режим консервации. Это позволило аэропортам, в том числе "Борисполю", долгое время существовать за средства, которые он заработал еще до начала войны, не ища деньги у доноров и государства на зарплаты персонала.

Аэропорт "Борисполь" до войны. Фото: comments.ua

Но не все предприятия были такими, как "Борисполь", который в государственный бюджет перечислял миллиарды прибыли. Остальные предприятия имели худшие показатели.

— Не во всех профессиях можно делать большую паузу в работе. Как два года простоя повлияли на авиационный персонал?

— До войны, по данным Госстата, в Украине было 16 000 специалистов, отнесенных к авиационному персоналу. Но это не все работники, которые обеспечивали жизнедеятельность авиационных предприятий. Если брать всю авиационную отрасль, то речь идет о 40-50 тысячах людей.

Международное законодательство определяет, что если люди этой отрасли шесть и более месяцев не выполняли свою основную работу, то они должны пройти обучение, сертификацию и получить допуск к работе. Это касается всех: от человека, регистрирующего на рейс, до пилота.

— Вы знаете наш довоенный и европейский рынок. Как считаете, пилоты, которые сейчас работают за границей, захотят вернуться на работу в Украину?

— Пилот — это человек, работающий на международном рынке, и это мобильные люди. Для них не так сложно переходить из одной авиакомпании в другую, в том числе и зарубежную. Мы понимаем, что если эти люди долго будут жить за границей и забрали туда свои семьи, то вернуть их в Украину будет достаточно сложно.

Зарплаты пилотов плюс-минус конкурентные, но при этом в Европе зарплаты будут выше, но и стоимость жизни дороже. Средняя зарплата пилота в Украине составляла 100-150 тысяч гривен, а у старшего пилота было больше.

Восстановление аэропортов в Украине

— Аэропорт как объект инфраструктуры за сколько дней может возобновить полноценную работу?

— Ключевой вопрос не в готовности аэропортов, а в готовности авиакомпаний начать выполнять рейсы в Украине. По крайней мере, из того, что говорят представители аэропортов, они продолжают переговоры с европейскими перевозчиками. Договоры, которые у них были, продлили или перезаключили, сохраняются.

С другой стороны, персонал хранит сертификаты, это люди, которые могут на следующий день начать работу. И сами аэропорты хранят свои сертификаты как авиационное предприятие.

Ключевой вопрос — состояние инфраструктуры. Поврежденные в результате ракетных ударов аэропорты без восстановления инфраструктуры не могут быстро восстановиться. А те аэропорты, которые такие повреждения не получили или они были устранены, то теоретически со следующего дня, как будет снято ограничение воздушного пространства, могут спокойно начать летать.

Удар россиян по аэропорту Ивано-Франковска. Фото: из социальных сетей

Но это ведь не делается в один момент. До открытия воздушного пространства будут недели или месяцы, определенные сигналы. И аэропорты, и авиакомпании будут понимать, что следует уже начинать готовиться к этому процессу.

– Аэропортам и авиакомпаниям дорого держать все в простое. Потеря денег скажется на цене перелетов для пассажиров?

— Есть внутренний фактор, потому что предприятия накапливали долги. Мы понимаем, что не все компании смогут пережить такую остановку работы, и после открытия воздушного пространства мы увидим совсем другую структуру рынка.

Если до войны украинские перевозчики обслуживали где-то 50-55% украинского авиарынка, то сейчас выглядит так, что две трети или даже больше будут обслуживаться иностранными перевозчиками. Украинские компании, которые будут в сложных экономических обстоятельствах, не смогут поднимать стоимость билета, потому что будут неконкурентны с европейскими перевозчиками.

Цены на билеты на самолет. Фото: из открытых источников

С другой стороны, мы должны понимать, что с точки зрения развития украинской авиационной отрасли это будет не очень хорошее решение, потому что увеличение доли иностранных перевозчиков на украинском рынке будет создавать рабочие места не в Украине, а за рубежом. Так как одно рабочее место авиационного персонала генерирует 4-5 рабочих мест в смежных отраслях.

— Через годы украинским компаниям удастся догнать эти 55% рынка, как было до войны?

— Скорее всего, это будет либо невозможно, либо очень сложно.

Восстановление гражданских полетов

— Были заявления, что нам после победы нужно 5-6 лет, чтобы восстановить авиапространство для гражданской авиации.

— Возникает вопрос повреждения инфраструктуры, а это длительные процессы. Например, аэропорт Херсона был существенно поврежден, и не менее 5 лет нужно, чтобы отстроить там терминальный комплекс.

Вторая важная составляющая — инфраструктура управления воздушным движением, у нас есть предприятие Украэрорух, часть их инфраструктуры также была целью врага. Если говорить о скором восстановлении и о тех аэропортах, которые не получили существенных повреждений, то речь будет идти о 1-2 годах.

— Поможет ли появление F16 открыть хотя бы аэропорт во Львове?

— С появлением боевой платформы F16 надо понимать, какие задачи она будет решать. На сегодняшний день из того, что в публичной плоскости обсуждается, на первом этапе F16 будет предоставлен для усиления системы ПВО, это будет его задача — уничтожать дроны и ракеты. Следующий шаг в применении F16 — поддержка сил, или наземных, или прифронтовых, для того чтобы снизить желание россиян приближаться к границам с Украиной.

Истребитель F16. Фото: из открытых источников

Если говорить о непосредственном применении на линии фронта, то об этом ни разу не говорилось. Конечно, возможности использования F16 будут напрямую зависеть от того, какие типы ракет и бомб будут Украине передаваться. На сегодняшний день передается достаточно ограниченный пакет.

В разрезе работы западного аэропорта понятно, что такие самолеты могут прикрывать аэропорт достаточно эффективно, но только против дронов-камикадзе и крылатых ракет. Если мы говорим о противодействии баллистическим ракетам, таким как Кинжалы, искандеры, то, к сожалению, нет подтвержденных фактов, что F16 способны противодействовать таким видам поражения.

— Кто могут стать первыми пассажирами, которые в условиях войны поднимутся в небо в гражданском самолете?

— Вопрос сложный, потому что решение о первом рейсе принимает авиаперевозчик. Скорее всего, этот рейс будет иметь политический контекст с точки зрения стратегического позиционирования Украины. Наверное, это будет рейс, связанный с европейскими странами или США.

Такой полет и направление будут серьезной заявкой. Может, это будет полет в Брюссель, подтверждая именно движение Украины в Европу. Соответственно, от этого будет зависеть, кем будут первые пассажиры. Может, это будут украинские или европейские дипломаты.