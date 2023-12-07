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Возобновление полетов — откроют ли аэропорты до конца войны и кто будет первым пассажиром

7 декабря 2023 08:08
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Восстановление гражданской авиации – когда в Украине заработают аэропорты
Работа украинских аэропортов. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Почти два года в украинском небе не летает гражданская авиация, но все чаще на уровне экспертов появляются разговоры о возобновлении авиапространства для гражданских самолетов. На это нужны деньги и время, но сколько — вопрос открытый. Да и первоочередной вопрос безопасности не закроется даже с появлением в воздухе F16.

Как война изменила авиабизнес в Украине, когда может заработать первый аэропорт для гражданских, кто будет первым пассажиром и куда полетит рейс в открытом над Украиной небе — в эксклюзивном интервью Новини.LIVE с авиационным экспертом Богданом Долинце.

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Возвращение пилотов в Украину

— Где находятся гражданские пилоты с начала войны?

— Если говорить об авиационном персонале, и в первую очередь пилотов, то с конца прошлого года были внесены изменения в законодательство и авиационному персоналу было разрешено работать за границей. Это такая категория людей, у которой не было работы здесь. И не так просто переучить их на военные самолеты, которых тоже не так много.

Часть пилотов получила контракты за границей и продолжает там работать. Есть часть пилотов, которые не смогли продлить работу, они пошли служить в ВСУ. У около половины пилотов закончились сертификаты, и им придется после открытия воздушного пространства снова проходить обучение и сдавать экзамены.

— Переучиться из гражданского пилота долго, но такие примеры есть?

— Мне лично не знакомы, но в общем есть два пути, которыми пилоты приходят в профессию. Первый — когда человек прошел обучение и имеет достаточно средств, потому что обучение пилота — это дорогая вещь. Пилоты самостоятельно должны платить за налет часов, для того чтобы начать выполнять полеты. Стоимость налета до войны стоила около 40 тысяч долларов.

США пилоты
Обучение украинских пилотов. Фото: из открытых источников

Другой путь — человек шел служить в воздушные силы, становился боевым пилотом и через несколько лет шел работать в гражданские авиакомпании, и таких примеров много. И вот такие люди относительно быстро в условиях, когда не летает гражданская авиация, могут быть допущены для полетов на военных самолетах.

— У кого из работников аэропортов работа осталась, а у кого нет?

— Аэропорты научились быстро перестраивать свою работу в условиях ограничений именно во время пандемии. С началом полномасштабного вторжения все быстро перешли в режим консервации. Это позволило аэропортам, в том числе "Борисполю", долгое время существовать за средства, которые он заработал еще до начала войны, не ища деньги у доноров и государства на зарплаты персонала.

Аэропорт Борисполь
Аэропорт "Борисполь" до войны. Фото: comments.ua

Но не все предприятия были такими, как "Борисполь", который в государственный бюджет перечислял миллиарды прибыли. Остальные предприятия имели худшие показатели.

— Не во всех профессиях можно делать большую паузу в работе. Как два года простоя повлияли на авиационный персонал?

— До войны, по данным Госстата, в Украине было 16 000 специалистов, отнесенных к авиационному персоналу. Но это не все работники, которые обеспечивали жизнедеятельность авиационных предприятий. Если брать всю авиационную отрасль, то речь идет о 40-50 тысячах людей.

Международное законодательство определяет, что если люди этой отрасли шесть и более месяцев не выполняли свою основную работу, то они должны пройти обучение, сертификацию и получить допуск к работе. Это касается всех: от человека, регистрирующего на рейс, до пилота.

— Вы знаете наш довоенный и европейский рынок. Как считаете, пилоты, которые сейчас работают за границей, захотят вернуться на работу в Украину?

— Пилот — это человек, работающий на международном рынке, и это мобильные люди. Для них не так сложно переходить из одной авиакомпании в другую, в том числе и зарубежную. Мы понимаем, что если эти люди долго будут жить за границей и забрали туда свои семьи, то вернуть их в Украину будет достаточно сложно.

Зарплаты пилотов плюс-минус конкурентные, но при этом в Европе зарплаты будут выше, но и стоимость жизни дороже. Средняя зарплата пилота в Украине составляла 100-150 тысяч гривен, а у старшего пилота было больше.

Восстановление аэропортов в Украине

— Аэропорт как объект инфраструктуры за сколько дней может возобновить полноценную работу?

— Ключевой вопрос не в готовности аэропортов, а в готовности авиакомпаний начать выполнять рейсы в Украине. По крайней мере, из того, что говорят представители аэропортов, они продолжают переговоры с европейскими перевозчиками. Договоры, которые у них были, продлили или перезаключили, сохраняются.

С другой стороны, персонал хранит сертификаты, это люди, которые могут на следующий день начать работу. И сами аэропорты хранят свои сертификаты как авиационное предприятие.

Ключевой вопрос — состояние инфраструктуры. Поврежденные в результате ракетных ударов аэропорты без восстановления инфраструктуры не могут быстро восстановиться. А те аэропорты, которые такие повреждения не получили или они были устранены, то теоретически со следующего дня, как будет снято ограничение воздушного пространства, могут спокойно начать летать.

Удар россиян по аэропорту Ивано-Франковска
Удар россиян по аэропорту Ивано-Франковска. Фото: из социальных сетей

Но это ведь не делается в один момент. До открытия воздушного пространства будут недели или месяцы, определенные сигналы. И аэропорты, и авиакомпании будут понимать, что следует уже начинать готовиться к этому процессу.

– Аэропортам и авиакомпаниям дорого держать все в простое. Потеря денег скажется на цене перелетов для пассажиров?

— Есть внутренний фактор, потому что предприятия накапливали долги. Мы понимаем, что не все компании смогут пережить такую остановку работы, и после открытия воздушного пространства мы увидим совсем другую структуру рынка.

Если до войны украинские перевозчики обслуживали где-то 50-55% украинского авиарынка, то сейчас выглядит так, что две трети или даже больше будут обслуживаться иностранными перевозчиками. Украинские компании, которые будут в сложных экономических обстоятельствах, не смогут поднимать стоимость билета, потому что будут неконкурентны с европейскими перевозчиками.

Авиакризис в Украине, билеты на самолет, вторжение РФ
Цены на билеты на самолет. Фото: из открытых источников

С другой стороны, мы должны понимать, что с точки зрения развития украинской авиационной отрасли это будет не очень хорошее решение, потому что увеличение доли иностранных перевозчиков на украинском рынке будет создавать рабочие места не в Украине, а за рубежом. Так как одно рабочее место авиационного персонала генерирует 4-5 рабочих мест в смежных отраслях.

— Через годы украинским компаниям удастся догнать эти 55% рынка, как было до войны?

— Скорее всего, это будет либо невозможно, либо очень сложно.

Восстановление гражданских полетов

— Были заявления, что нам после победы нужно 5-6 лет, чтобы восстановить авиапространство для гражданской авиации.

— Возникает вопрос повреждения инфраструктуры, а это длительные процессы. Например, аэропорт Херсона был существенно поврежден, и не менее 5 лет нужно, чтобы отстроить там терминальный комплекс.

Вторая важная составляющая — инфраструктура управления воздушным движением, у нас есть предприятие Украэрорух, часть их инфраструктуры также была целью врага. Если говорить о скором восстановлении и о тех аэропортах, которые не получили существенных повреждений, то речь будет идти о 1-2 годах.

— Поможет ли появление F16 открыть хотя бы аэропорт во Львове?

— С появлением боевой платформы F16 надо понимать, какие задачи она будет решать. На сегодняшний день из того, что в публичной плоскости обсуждается, на первом этапе F16 будет предоставлен для усиления системы ПВО, это будет его задача — уничтожать дроны и ракеты. Следующий шаг в применении F16 — поддержка сил, или наземных, или прифронтовых, для того чтобы снизить желание россиян приближаться к границам с Украиной.

F15
Истребитель F16. Фото: из открытых источников

Если говорить о непосредственном применении на линии фронта, то об этом ни разу не говорилось. Конечно, возможности использования F16 будут напрямую зависеть от того, какие типы ракет и бомб будут Украине передаваться. На сегодняшний день передается достаточно ограниченный пакет.

В разрезе работы западного аэропорта понятно, что такие самолеты могут прикрывать аэропорт достаточно эффективно, но только против дронов-камикадзе и крылатых ракет. Если мы говорим о противодействии баллистическим ракетам, таким как Кинжалы, искандеры, то, к сожалению, нет подтвержденных фактов, что F16 способны противодействовать таким видам поражения.

— Кто могут стать первыми пассажирами, которые в условиях войны поднимутся в небо в гражданском самолете?

— Вопрос сложный, потому что решение о первом рейсе принимает авиаперевозчик. Скорее всего, этот рейс будет иметь политический контекст с точки зрения стратегического позиционирования Украины. Наверное, это будет рейс, связанный с европейскими странами или США.

Такой полет и направление будут серьезной заявкой. Может, это будет полет в Брюссель, подтверждая именно движение Украины в Европу. Соответственно, от этого будет зависеть, кем будут первые пассажиры. Может, это будут украинские или европейские дипломаты.

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