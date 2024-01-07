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Выпала запасная дверь — Alaska Airlines приостановила рейсы 65 самолетов Boeing

7 января 2024 03:35
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Выпала запасная дверь — Alaska Airlines приостановила рейсы 65 самолетов Boeing
Самолеты Boeing в небе. Фото: flickr
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Авиакомпания Alaska Airlines заявила об остановке рейсов 65 самолетов Boeing 737 MAX 9. Дело в том, что в одном из них выпала запасная дверь во время полета.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что часть фюзеляжа оторвалась с левой стороны самолета во время взлета с Портленда. Судно направлялось к Онтарио в Калифорнии. Пилоты были вынуждены повернуть назад и совершить экстренную посадку. На борту самолета находился 171 пассажир и шесть членов экипажа.

По словам генерального директора Alaska Airlines Бена Миникуччи, самолеты вернут в эксплуатацию только после технической проверки, которая продлится несколько дней.

Компания Boeing заявляет, что компания расследует причину аварийной посадки.

Напомним, правительство Турции не разрешит британским кораблям пройти через Босфор для Черного моря. Речь идет о минных тральниках, которые северная страна передала Украине для разминирования.

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