В результате обстрела россиянами центра Херсона погибла женщина, среди раненых есть ребенок

Последствия обстрела россиянами Херсона. Фото: Херсонская окружная прокуратура

В результате обстрела центра Херсона погибла 75-летняя женщина. Ранения получили по меньшей мере шесть человек, в том числе ребенок.

Об этом сообщили в МВА.

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В результате обстрела Херсона погибла женщина. Фото: скриншот

В результате обстрела Херсона погиб человек

"В результате недавнего обстрела центра Херсона со стороны российских оккупационных войск погибла 75-летняя женщина. На момент вражеской атаки она была в своей квартире", — говорится в сообщении.

Также известно, что еще шесть горожан, среди которых 15-летняя девушка, получили травмы разной степени тяжести. Данные уточняются.

В Херсонской окружной прокуратуре также сообщили, что повреждены частные и многоэтажные дома, линии электропередачи, автотранспорт.

Погибшая женщина. Фото: Херсонская окружная прокуратура

Обломки русского снаряда. Фото: Херсонская окружная прокуратура

Прокуратура расследует преступление россиян

Прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

Ранее мы рассказывали, что в результате массированного обстрела Херсона повреждены многоэтажные и частные дома в Центральном и Днепровском районах города. Число раненых уточняется.