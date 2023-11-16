В результате обстрела россиянами центра Херсона погибла женщина, среди раненых есть ребенок
В результате обстрела центра Херсона погибла 75-летняя женщина. Ранения получили по меньшей мере шесть человек, в том числе ребенок.
Об этом сообщили в МВА.
В результате обстрела Херсона погиб человек
"В результате недавнего обстрела центра Херсона со стороны российских оккупационных войск погибла 75-летняя женщина. На момент вражеской атаки она была в своей квартире", — говорится в сообщении.
Также известно, что еще шесть горожан, среди которых 15-летняя девушка, получили травмы разной степени тяжести. Данные уточняются.
В Херсонской окружной прокуратуре также сообщили, что повреждены частные и многоэтажные дома, линии электропередачи, автотранспорт.
Прокуратура расследует преступление россиян
Прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.
Ранее мы рассказывали, что в результате массированного обстрела Херсона повреждены многоэтажные и частные дома в Центральном и Днепровском районах города. Число раненых уточняется.
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