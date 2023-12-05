День волонтера – почему люди не донатят

Основательница волонтерского сообщества 50thsnd_ru Татьяна Осипова. Фото: скриншот

В мире 5 декабря отмечается Международный день волонтера. В Украине такие люди играют немаловажную роль в борьбе с врагом. Но с каждым днем работать волонтером становится труднее, ведь украинцы меньше донатят, а в поисках денег и возможностей волонтеры теряют свою гражданскую жизнь.

О трудностях волонтерской деятельности в Украине Новини.LIVE рассказала основательница волонтерского сообщества 50thsnd_ru Татьяна Осипова.

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— Как вы объясняете для себя, почему люди не донатят?

— Я думаю, что сначала люди присоединяются к подобным нашим инициативам на энтузиазме. Затем у них начинают пробиваться личные проблемы, отсутствие денег, потребность в чем-нибудь другом. И они выключаются, выключают уведомления в телеграммах о донатах и не видят в этом ценности.

Но военные видят в этом колоссальную ценность. Они пишут нам постоянно, регулярно. Мне больно им отказывать, но они пишут — ставьте нас в очередь и если не умрем, то все актуально. И военные не понимают, как мы можем собрать за пять дней 100 тысяч гривен, когда сборы стоят месяцами.

Волонтеры 50thsnd_ru. Фото: Татьяна Осипова

— Вам часто отказывают украинские бренды предоставить вещи на розыгрыш. Понимаете почему?

— У меня нет ответа на этот вопрос. Со стартом инициативы было проще. Но я думаю сейчас всем очень сложно. Все тянут как могут. Я не знаю, почему нам не дают подарки для розыгрышей. Возможно, у них многое просят или они уже многое дали, может они хотят заработать. Или не дают, потому что мы не фонд, а просто общественная инициатива.

Были случаи, когда просили доказательства, что мы фонд. Но мы объясняли, что мы не фонд, мы люди, которые помогают военным.

— Так объяснять вам пришлось и Монобанку. Расскажите о блокировке карт и как вы это решили?

— Мне блокируют Монобанк и пишут предоставить какие-нибудь документы. Я объяснила, что мы общественная инициатива, которая делает такое дело, сбрасываю все переводы, чтобы они сверили. И ответ — ваша карта разблокирована. А я им начала посылать видео о нас, чтобы они видели, что мы делаем хорошее дело.

Волонтеры купили автомобиль для ВСУ. Фото: Татьяна Осипова

— Почему вы не оформляетесь как волонтеры?

— Когда мы начинали, я консультировалась с бухгалтером о том, как вести фонд, но у нас не было денег на то, чтобы оплачивать бухгалтера. Наша главная задача была, чтобы мы могли покупать все без чеков, а фонды должны показывать такое. И мы хотели передавать ребятам напрямую, без документов.

Есть момент, когда передающий военному из фонда, то на него ложится ответственность за эту вещь и когда он теряет, то должен за это заплатить.

— Еще силы оставаться волонтером?

— Оттуда дороги нет. В июне мне военный сказал не делать этого, потому что это меня уничтожит через два-три года. Я ему ответила, что если это меня уничтожит, но спасу хотя бы одну жизнь, то я готова на это пойти. Несколько дней назад он вышел из позиции и мы списались, я сказала — ты был прав, это меня уничтожает.

Я знаю, что там не по новостям, я знаю, как им сложно и не могу просто бросить их, чтобы жить свою счастливую жизнь. Мне часто говорят, что я должна думать о себе и своем будущем. Но я не могу думать о жизни здесь и сейчас, я не могу думать о своем будущем, когда я знаю, что часть из них просто не будут жить.

Напомним, в Украине хотят изменить правила ввоза гуманитарных грузов в условиях военного положения. Новые требования должны упростить процедуру ввоза необходимой помощи. Впрочем, волонтеры так не считают.