Воздушная тревога утром 28 июля - ракета в Харьковской области

Ракета летит в небе. Фото: REUTERS

Воздушная тревога в Украине сейчас 28 июля продолжается около шести часов. "Покраснели" Сумская, Черниговская, Донецкая, Запорожская и другие области из-за активности тактической авиации России. Также военные обнаружили ракету в Харьковской области.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Украинские военные предупредили жителей Харьковской области о ракете, обнаруженной в регионе. Также враг производит пуски управляемых авиабомб в Херсонской области.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В других областях объявлена опасность из-за активности тактической авиации врага с северо-востока, востока и с юго-востока.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В результате чего воздушная тревога объявлена в следующих областях:

Черниговской,

Сумской,

Харьковской,

Донецкой,

Херсонской.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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