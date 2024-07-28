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Враг запустил ракету — шестичасовая воздушная тревога в Украине

28 июля 2024 05:31
обновлено: 05:42
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога утром 28 июля - ракета в Харьковской области
Ракета летит в небе. Фото: REUTERS
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 28 июля продолжается около шести часов. "Покраснели" Сумская, Черниговская, Донецкая, Запорожская и другие области из-за активности тактической авиации России. Также военные обнаружили ракету в Харьковской области.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Украинские военные предупредили жителей Харьковской области о ракете, обнаруженной в регионе. Также враг производит пуски управляемых авиабомб в Херсонской области.

Воздушная тревога утром 28 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В других областях объявлена опасность из-за активности тактической авиации врага с северо-востока, востока и с юго-востока.

Атака России на Украину утром 28 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Утренний обстрел Украины 28 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Воздушная тревога утром 28 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В результате чего воздушная тревога объявлена в следующих областях:

  • Черниговской,
  • Сумской,
  • Харьковской,
  • Донецкой,
  • Херсонской.
Карта тревоги утром 28 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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