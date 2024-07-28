Воздушная тревога утром 28 июля - ракета в Харьковской области

Враг запустил ракету — шестичасовая воздушная тревога в Украине
Воздушная тревога в Украине сейчас 28 июля продолжается около шести часов. "Покраснели" Сумская, Черниговская, Донецкая, Запорожская и другие области из-за активности тактической авиации России. Также военные обнаружили ракету в Харьковской области.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Утренняя воздушная тревога 28 июля
Украинские военные предупредили жителей Харьковской области о ракете, обнаруженной в регионе. Также враг производит пуски управляемых авиабомб в Херсонской области.
В других областях объявлена опасность из-за активности тактической авиации врага с северо-востока, востока и с юго-востока.
В результате чего воздушная тревога объявлена в следующих областях:
- Черниговской,
- Сумской,
- Харьковской,
- Донецкой,
- Херсонской.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!