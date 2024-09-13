Обмен пленными 13 сентября — Украина вернула 49 военных

Украинские пленные, которые вернулись домой. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В пятницу, 13 сентября, между Украиной и Россией состоялся 56-й обмен пленными. Домой вернулись еще 49 украинцев и украинок, среди которых есть защитники и защитницы "Азовстали".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.

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Зеленский рассказал, что среди освобожденных украинцев и украинок есть воины:

Вооруженных Сил Украины,

Национальной гвардии,

Национальной полиции,

Государственной пограничной службы,

а также гражданские люди.

Украинские пленные, которые вернулись домой. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинские пленные, которые вернулись домой. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинские пленные, которые вернулись домой. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинские пленные, которые вернулись домой. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинские пленные, которые вернулись домой. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинские пленные, которые вернулись домой. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинские пленные, которые вернулись домой. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official 1/7 ​ 7

"В частности, Ление Умерова — девушка, которую россияне захватили в заложники, когда она приехала заботиться о больном отце. Также удалось освободить еще часть защитников и защитниц "Азовстали". Дома и Герой Украины, военный медик Виктор Ивчук", — говорится в сообщении президента.

Он поблагодарил всю украинскую команду, которая обеспечивает освобождение пленных и заложников из российской неволи. Также глава государства особо отметил каждое подразделение, которое пополняет обменный фонд для нашего государства.

"Все наши воины, берущие в плен российского оккупанта, все наши службы, которые обезвреживают российских диверсантов и коллаборантов, приближают освобождение наших людей. Должны вернуть домой всех наших — и воинов, и гражданских", — подчеркнул Зеленский.

Скриншот сообщения Зеленского

В то же время омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец показал видео нового обмена.

По его словам, всего с начала полномасштабного вторжения дома 3 569 украинцев. А сегодня впервые за долгое время удалось вернуть женщин — 23 украинки вернулись домой.

"Состояние здоровья возвращенных очень тяжелое, многие потеряли десятки килограммов веса", — подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен добавил, что на месте обмена в обязательном порядке находятся сотрудники Офиса Омбудсмена. Они фиксируют, в каком состоянии возвращаются наши воины домой. А также информируют возвращенных украинцев о том, какие они имеют права. В частности, право на надлежащее медицинское освидетельствование, реабилитацию, восстановление документов.

Возвращение "азовцев"

Руководительница патронатной службы "Азова" Елена Толкачева сообщила, что 15 военнослужащих тогдашнего полка "Азов" НГУ вернулись домой после более двух лет российского плена.

"С мая 2023 года и июля, когда из Турции вернулись командиры "Азова", не происходило никаких крупных обменов. Недавно глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что приоритетом в будущих обменах пленными с Российской Федерацией будут тяжело раненые, женщины, и все, кто защищал "Азовсталь", — говорится в сообщении.

Она отметила, что Патронатная служба "Ангелы Азова" берет под свою опеку военных, которые прошли через плен, и будет обеспечивать их лечение, реабилитацию и восстановление.

"Для каждой семьи, которая сегодня увидит и услышит голос своего родного человека, это самый счастливый момент с февраля 2022 года. Но мы должны дальше бороться за всех тех воинов "Азова", которые до сих пор в плену России", — отметила Толкачева.