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Зеленский заявил о новых пакетах военной помощи после заседания "Рамштайна"

22 ноября 2023 20:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский заявил о новых пакетах военной помощи после заседания "Рамштайна"
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скришот с видео ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о согласовании для нашего государства новых пакетов военной помощи. Такое решение было принято в ходе очередного уже 17 заседания "Рамштайна".

Об этом он сообщил в своем вечернем обращении.

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По его словам, ВСУ получат снаряды, ракеты, РЭБ, дроны и новые мощности для ПВО.

"Есть и новые пакеты поддержки Украины — наших воинов. Это касается и снарядов, и ракет, и РЭБ, и дронов, и новых мощностей для нашей ПВО. Создана соответствующая коалиция — коалиция развития ПВО. Лидерами в ее организации являются Германия и Франция, и я благодарю за такое лидерство", — подчеркнул глава государства.

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Он поблагодарил каждую страну, которая является участником усилий для защищения украинских городов и сел от вражеских ударов. По его словам, пока не все решения можно рассказывать публично, однако "украинский воздушный щит становится сильнее буквально ежемесячно".

"В ближайшее время ожидаю отчет министра обороны Умерова по результатам этого "Рамштайна"", — добавил Зеленский.

Напомним, министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин рассказал, какую сумму получил Киев с апреля прошлого года от стран, входящих в Контактную группу по обороне Украины. По его словам, речь идет о более чем 80 миллиардах долларов.

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