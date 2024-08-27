Ночная воздушная тревога 27 августа — какие области в опасности из-за вражеского истребителя МиГ-31К

Истребитель МиГ-31К. Фото: росСМИ

Масштабную воздушную тревогу объявили сейчас, ночью во вторник, 27 августа. Красные на карте воздушных тревог все области Украины.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщили о взлете истребителя МиГ-31К, также есть угроза баллистики и продолжается атака ударных БпЛА.

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Карта воздушных тревог по состоянию на 03:25 27 августа

Что известно о воздушной тревоге ночью 27 августа

В 03:18 Воздушные Силы ВС Украины предупредили о взлете МиГ-31. В ракетной опасности оказалась вся Украина. В 03:20 военные отметили, что в областях, где объявили воздушную тревогу, есть угроза применения баллистического вооружения.

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Кроме того, в некоторых областях продолжается атака ударных БпЛА. По состоянию на 03.04 вражеские беспилотники летели в Сумской, Полтавской, Черниговской и Киевской областях.