Сирський назвав кількість знищених артсистем армії Росії

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Telegram/Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що одним із пріоритетних завдань оборонної операції є знищення ворожої артилерії. Зокрема, лише за 2024 рік було знищено понад десяток тисяч артсистем росіян.

Про це Сирський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"Лише за 2024 рік було уражено 13 тисяч артилерійських систем противника. Це більше, ніж разом за два попередні роки повномасштабного вторгнення", — зазначив Сирський.

Також він розповів, що всього з початку повномасштабної війни армія РФ втратила майже 23 тисячі одиниць артилерії, а також знешкоджено 1269 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) противника.

"Ефективна контрбатарейна робота української артилерії та масштабне застосування безпілотних підрозділів фактично звели нанівець початкове домінування артилерії російських загарбників на полі бою. Дякую всім воїнам за результативність", — резюмував главком.

Нагадаємо, що за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російські окупанти продовжують зазнавати рекордних втрат у війні проти України. Зокрема, січень 2025 року став другим за кількістю загиблих для армії РФ з початку повномасштабного вторгнення. Водночас темпи наступу ворога знижуються.



Також ми писали, що за даними The New York Times, Росія вивела солдатів КНДР з лінії фронту. Це сталося після кількох місяців великих втрат серед північнокорейських військових у Курській області. Зокрема, станом на кінець січня їх вже не помічали на лінії бойового зіткнення близько двох тижнів.