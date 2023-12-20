Ситуація на фронті та доповіді від спецслужб — вечірнє звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський сьогодні прийняв доповіді від військових стосовно ситуації на фронті та від керівників українських спецслужб. Також голова держави розпорядився пришвидшити військову логістику.

Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні.

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За словами голови держави, сьогодні він прийняв ряд доповідей: про ситуацію на фронті, внутрішню ситуацію, а також доповіді від ГУР та служби зовнішньої розвідки про тенденції найближчого часу та проведення запланованих важливих спецоперацій.

"Окрема розмова по дронах — те, що на складах, і те, що потрібно на передовій. Логістика буде швидшою. Працюємо і над тим, щоб ефективність застосування дронів, зокрема FPV, стала вищою по всіх напрямках. Це очевидний пріоритет держави й цілком конкретний спосіб берегти життя наших воїнів", — резюмує Зеленський.

Також голова держави подякував українським армійцям та тилу, який продовжує працювати на посилення України в усіх планах.

Нагадаємо, що згідно з опитуванням від Київського міжнародного інституту соціології, переважна кількість українців не вірять у відсутність конфлікту між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним.

Також голова держави сьогодні призначив нову представницю Президента України у Верховній Раді. Нею стала депутатка від "Слуги народу" Галина Михайлюк.