Ситуація на фронті та доповіді від спецслужб — вечірнє звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський сьогодні прийняв доповіді від військових стосовно ситуації на фронті та від керівників українських спецслужб. Також голова держави розпорядився пришвидшити військову логістику.
Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні.
Вечірнє звернення Президента
За словами голови держави, сьогодні він прийняв ряд доповідей: про ситуацію на фронті, внутрішню ситуацію, а також доповіді від ГУР та служби зовнішньої розвідки про тенденції найближчого часу та проведення запланованих важливих спецоперацій.
"Окрема розмова по дронах — те, що на складах, і те, що потрібно на передовій. Логістика буде швидшою. Працюємо і над тим, щоб ефективність застосування дронів, зокрема FPV, стала вищою по всіх напрямках. Це очевидний пріоритет держави й цілком конкретний спосіб берегти життя наших воїнів", — резюмує Зеленський.
Також голова держави подякував українським армійцям та тилу, який продовжує працювати на посилення України в усіх планах.
Нагадаємо, що згідно з опитуванням від Київського міжнародного інституту соціології, переважна кількість українців не вірять у відсутність конфлікту між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним.
Також голова держави сьогодні призначив нову представницю Президента України у Верховній Раді. Нею стала депутатка від "Слуги народу" Галина Михайлюк.
Читайте Новини.LIVE!