Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Харкові прогриміли вибухи — в ОВА повідомили, що місто під ударом окупантів arrow

У Харкові прогриміли вибухи — в ОВА повідомили, що місто під ударом окупантів

6 серпня 2024 00:40
Чекарьова Марія - редактор
Вибухи в Харкові вночі 6 серпня — що відомо про обстріл
Дим у небі після вибухів. Фото ілюстративне: odessa.comments.ua
Чекарьова Марія - редактор

Вибухи пролунали в Харкові зараз, уночі у вівторок, 6 серпня. У Харківській області триває повітряна тривога.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають по місту ударів.

Читайте також:

Що відомо про вибухи в Харкові вночі 6 серпня

Повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 00:36. Перші вибухи пролунали ще до оголошення повітряної тривоги: близько 00:33.

"Вибухи у Харкові! Окупанти завдають ударів, будьте в укриттях!" — написав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Уночі 5 серпня РФ завдала ударів по Харкову
Скриншот повідомлення Олега Синєгубова

"У місті було чути звуки вибухів. Схоже на приліт. Будьте обережні в будь-якому разі", — закликав громадян міський голова Харкова Ігор Терехов.

У Харкові вночі 6 серпня пролунали вибухи
Скриншот повідомлення Ігоря Терехова

Оновлено: Близько 00:49 та 01:03 у Харкові пролунали нові серії вибухів.

Вибухи в Харкові вночі 6 серпня
Скриншот повідомлень Telegram-каналу "Суспільне Харків"

Коментарів щодо наслідків обстрілу ОВА та міська влада поки що не надавали.

Також важливі новини дня по темі:

 

Харків вибух Харківська область війна в Україні атака

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:11 Олімпіада-2024 - боксери-трансгендери провалили тест на статеву хромосому

01:02 Бражко зацікавив відому іспанську команду — готується трансфер

00:40 У Харкові прогриміли вибухи — в ОВА повідомили, що місто під ударом окупантів

00:32 Є така галочка — працівник ТЦК описав, як вони вручали повістки власникам елітних авто

00:30 Бронювання від мобілізації — що робити громадянам молодше 25 років

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

00:25 На Рівненщині поліцейські вилучили в чоловіка близько тонни бурштину

00:08 Шойгу приїхав до Ірану на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході та пообіцяв підтримку

5 серпня 2024

23:59 Є ураження ракет — в КМВА прокоментували нічну атаку росіян на Київ

23:53 У Львові військова частина шість разів ігнорувала рапорт бійця про звільнення — що вирішив суд

23:50 АРМА та NAC Молдови підписали угоду для посилення розшуку злочинних активів за кордоном

01:11 Олімпіада-2024 - боксери-трансгендери провалили тест на статеву хромосому

01:02 Бражко зацікавив відому іспанську команду — готується трансфер

00:40 У Харкові прогриміли вибухи — в ОВА повідомили, що місто під ударом окупантів

00:32 Є така галочка — працівник ТЦК описав, як вони вручали повістки власникам елітних авто

00:30 Бронювання від мобілізації — що робити громадянам молодше 25 років

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

00:25 На Рівненщині поліцейські вилучили в чоловіка близько тонни бурштину

00:08 Шойгу приїхав до Ірану на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході та пообіцяв підтримку

5 серпня 2024

23:59 Є ураження ракет — в КМВА прокоментували нічну атаку росіян на Київ

23:53 У Львові військова частина шість разів ігнорувала рапорт бійця про звільнення — що вирішив суд

23:50 АРМА та NAC Молдови підписали угоду для посилення розшуку злочинних активів за кордоном

Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

05:06 Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

3 серпня 2024
Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

Text

18:39 Академмістечко завалили купами сміття після знесення МАФів — що про це думають кияни

Text

17:50 Заява Буданова про наступ росіян та захист неба F-16 — ефір Вечір.LIVE

Text

17:49 Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон пояснила, чому не вірить, що її син вчинив злочин

Text

17:20 Суд Львова відхилив апеляцію у справі про вбивство Фаріон — реакція батька затриманого

Text

14:46 У Чернівцях психічно хворого чоловіка визнали придатним до служби, — нардеп

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

14:06 Нардеп Мазурашу прокоментував скандал у чернівецькому ТЦК

Text

13:00 F-16 увійшли в стрій та єгипетські найманці в лавах окупантів — ефір День.LIVE

Text

11:13 Купувати авто під час війни не перша необхідність — нардеп пояснив введення податку на розкіш

Text

08:00 Презентація перших F-16 в Україні та знищення російського підводного човна — ефір Ранок.LIVE

4 серпня 2024
Text

21:33 Акція "Free Azov" у Києві — сотні киян вийшли підтримати військовополонених

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі