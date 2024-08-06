Вибухи в Харкові вночі 6 серпня — що відомо про обстріл

У Харкові прогриміли вибухи — в ОВА повідомили, що місто під ударом окупантів
Вибухи пролунали в Харкові зараз, уночі у вівторок, 6 серпня. У Харківській області триває повітряна тривога.
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають по місту ударів.
Що відомо про вибухи в Харкові вночі 6 серпня
Повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 00:36. Перші вибухи пролунали ще до оголошення повітряної тривоги: близько 00:33.
"Вибухи у Харкові! Окупанти завдають ударів, будьте в укриттях!" — написав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"У місті було чути звуки вибухів. Схоже на приліт. Будьте обережні в будь-якому разі", — закликав громадян міський голова Харкова Ігор Терехов.
Оновлено: Близько 00:49 та 01:03 у Харкові пролунали нові серії вибухів.
Коментарів щодо наслідків обстрілу ОВА та міська влада поки що не надавали.
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