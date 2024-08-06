Вибухи в Харкові вночі 6 серпня — що відомо про обстріл

Дим у небі після вибухів. Фото ілюстративне: odessa.comments.ua

Вибухи пролунали в Харкові зараз, уночі у вівторок, 6 серпня. У Харківській області триває повітряна тривога.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають по місту ударів.

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Повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 00:36. Перші вибухи пролунали ще до оголошення повітряної тривоги: близько 00:33.

"Вибухи у Харкові! Окупанти завдають ударів, будьте в укриттях!" — написав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Скриншот повідомлення Олега Синєгубова

"У місті було чути звуки вибухів. Схоже на приліт. Будьте обережні в будь-якому разі", — закликав громадян міський голова Харкова Ігор Терехов.

Скриншот повідомлення Ігоря Терехова

Оновлено: Близько 00:49 та 01:03 у Харкові пролунали нові серії вибухів.

Скриншот повідомлень Telegram-каналу "Суспільне Харків"

Коментарів щодо наслідків обстрілу ОВА та міська влада поки що не надавали.