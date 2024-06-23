Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Харкові пролунала серія вибухів — що відомо arrow

У Харкові пролунала серія вибухів — що відомо

23 червня 2024 00:15
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Вибухи в Харкові зараз, уночі 23 червня — що відомо
Дим у небі після вибухів. Фото ілюстративне: скриншот korrespondent.net
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Вибухи було чутно в Харкові зараз, уночі, в неділю, 23 травня. У Харківській області триває повітряна тривога.

За інформацією ЗМІ, вибухи, можливо, лунали за містом.

Читайте також:

Що відомо про вибухи в Харкові вночі 23 червня

Повітряна тривога в Харківській області триває вже майже 17 годин, з 07:23 22 червня. Станом на 20:09 22 червня Повітряні Сили ЗС України повідомляли про відсутність загрози для всіх областей України, окрім Харківської.

У Харкові пролунала серія вибухів — що відомо - фото 1
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Інформація про вибухи з'явилася в місцевих Telegram-каналах о 00:07.

"У Харкові чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста", — йдеться в повідомленні кореспондентів "Суспільного".

У Харкові пролунала серія вибухів — що відомо - фото 2
Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Суспільне Харків"

Нагадаємо, у суботу, 22 червня, російські окупанти завдали авіаудару по Харкову. Ворог поцілив у житловий будинок.

О 21:07 22 червня міський голова Харкова Ігор Терехов повідомляв про 52 поранених унаслідок обстрілу. Трохи пізніше начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що кількість постраждалих зросла до 54.

Харків
вибух
обстріли
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони