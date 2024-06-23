Вибухи в Харкові зараз, уночі 23 червня — що відомо

Дим у небі після вибухів. Фото ілюстративне: скриншот korrespondent.net

Вибухи було чутно в Харкові зараз, уночі, в неділю, 23 травня. У Харківській області триває повітряна тривога.

За інформацією ЗМІ, вибухи, можливо, лунали за містом.

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Повітряна тривога в Харківській області триває вже майже 17 годин, з 07:23 22 червня. Станом на 20:09 22 червня Повітряні Сили ЗС України повідомляли про відсутність загрози для всіх областей України, окрім Харківської.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Інформація про вибухи з'явилася в місцевих Telegram-каналах о 00:07.

"У Харкові чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста", — йдеться в повідомленні кореспондентів "Суспільного".

Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Суспільне Харків"

Нагадаємо, у суботу, 22 червня, російські окупанти завдали авіаудару по Харкову. Ворог поцілив у житловий будинок.

О 21:07 22 червня міський голова Харкова Ігор Терехов повідомляв про 52 поранених унаслідок обстрілу. Трохи пізніше начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що кількість постраждалих зросла до 54.