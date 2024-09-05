Вибухи в Херсоні 5 вересня — що відомо

Рятувальник ДСНС гасить пожежу після прильоту. Ілюстративне фото: ДСНС

У Херсоні вдень 5 вересня знову пролунали вибухи. Наразі про деталі не повідомляється.

Про це повідомляють кореспонденти "UA: Суспільне мовлення".

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Скриншот допису "Суспільного мовлення"

Вибухи в Херсоні 5 вересня

Як повідомляє мовник, вибухи пролунали вже вдруге. Водночас ані місцева влада, ані ПС ЗСУ не повідомляли про ворожу активність.

Джерело: alerts.in.ua

За інформацією alerts.in.ua, повітряна тривога у Херсонській області востаннє лунала сьогодні протягом 13:17-13:27.