Вибухи в Херсоні 5 вересня — що відомо

У Херсоні знову пролунали вибухи, — ЗМІ
5 вересня 2024 17:21
Рятувальник ДСНС гасить пожежу після прильоту. Ілюстративне фото: ДСНС
У Херсоні вдень 5 вересня знову пролунали вибухи. Наразі про деталі не повідомляється.
Про це повідомляють кореспонденти "UA: Суспільне мовлення".
Читайте також:
Вибухи в Херсоні 5 вересня
Як повідомляє мовник, вибухи пролунали вже вдруге. Водночас ані місцева влада, ані ПС ЗСУ не повідомляли про ворожу активність.
За інформацією alerts.in.ua, повітряна тривога у Херсонській області востаннє лунала сьогодні протягом 13:17-13:27.
Читайте Новини.LIVE!