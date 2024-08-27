Ранкова повітряна тривога 27 серпня — які області в небезпеці

Ракета в небі. Фото ілюстративне: 33kanal.com

Повітряну тривогу в Києві оголосили зараз, уранці у вівторок, 27 серпня. Крім Києва, тривога охопила й інші регіони України. На карті повітряних тривог червоні всі області, крім Одеської.

У Повітряних Силах ЗС України попереджали про ракетну небезпеку.

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Карта повітряних тривог станом на 06:50 27 серпня

Що відомо про повітряну тривогу в Києві вранці 27 серпня

Повітряну тривогу у столиці оголосили о 06:44, а о 06:45 у Повітряних Силах ЗС України повідомили, що на Васильків та Обухів летить балістика.

Також зранку 27 серпня триває атака ударних БпЛА. Станом на 06:31 БпЛА на заході Дніпропетровської області летіли на північний схід. "Шахеди" в Кровоградській області тримали курс на південь. Дрони в Харківській області теж прямували на південь. Ударні безпілотники в Сумській області рухалися в північно-східному напрямку. "Шахеди" в Чернігівській, Київській і Житомирській областях курсували на південь.