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У Кривому Розі та Запоріжжі пролунали вибухи

8 січня 2024 07:08
оновлено: 07:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Кривому Розі та Запоріжжі пролунали вибухи
Ракета в небі. Фото: EPA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні зранку, 8 січня, у Кривому Розі Дніпропетровської області та Запоріжжі пролунали вибухи. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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"Кривий Ріг — вибухи", — йдеться у повідомленні.

До того ж вибухи чули мешканці Запоріжжя.

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Дописи про вибухи. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд

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Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 07:14. Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко заявив, що інформацію про кількість та наслідки ракетних ударів по території міста та населеним пунктам області буде оприлюднено після відбою тривоги.

"Не допомагайте ворогові, дотримуйтесь інформаційної тиші", — додав він.

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Допис очільника Запорізької ОВА. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ворог запустив балістику у напрямку Кривого Рогу.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив масовану ракетну атаку на місто. Він закликав не ігнорувати повітряну тривогу.

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Допис Вілкула. Фото: скриншот

Оновлено 07:29. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що російські окупанти запустили балістику також у напрямку Запоріжжя.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні зранку, 8 січня, російські окупанти запустили ракети. Близько десяти ворожих цілей летіли в напрямку заходу України.

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