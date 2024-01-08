У Кривому Розі та Запоріжжі пролунали вибухи
Сьогодні зранку, 8 січня, у Кривому Розі Дніпропетровської області та Запоріжжі пролунали вибухи. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи в Кривому Розі та Запоріжжі
"Кривий Ріг — вибухи", — йдеться у повідомленні.
До того ж вибухи чули мешканці Запоріжжя.
Наразі карта тривог має такий вигляд
Оновлено 07:14. Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко заявив, що інформацію про кількість та наслідки ракетних ударів по території міста та населеним пунктам області буде оприлюднено після відбою тривоги.
"Не допомагайте ворогові, дотримуйтесь інформаційної тиші", — додав він.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ворог запустив балістику у напрямку Кривого Рогу.
Начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив масовану ракетну атаку на місто. Він закликав не ігнорувати повітряну тривогу.
Оновлено 07:29. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що російські окупанти запустили балістику також у напрямку Запоріжжя.
Нагадаємо, сьогодні зранку, 8 січня, російські окупанти запустили ракети. Близько десяти ворожих цілей летіли в напрямку заходу України.
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