У Кривому Розі вибухи — ворожий обстріл ракетами
Вибухи в Кривому Розі зараз, 22 листопада, пролунали близько 23:40. У цей час в кількох областях центральної та південної частин оголошено ракетну небезпеку, триває повітряна тривога.
Про вибухи в Кривому Розі повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
Оновлено 23:58. Вибухи чули жителі Кривого Рогу Дніпропетровської області. За словами Вілкула, у місті обстановка нормальна.
Оновлено 00:14. Вибухи в Кривому Розі лунали під час повітряної тривоги в низці центральних та південних областей. Була ракетна небезпека. Зараз в Україні спокійно, пролунали відбої тривог.
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