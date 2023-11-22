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У Кривому Розі вибухи — ворожий обстріл ракетами

22 листопада 2023 23:53
оновлено: 00:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Кривому Розі вибухи — ворожий обстріл ракетами
Дим після вибуху вночі. Фото: t.me/hueviyherson
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Кривому Розі зараз, 22 листопада, пролунали близько 23:40. У цей час в кількох областях центральної та південної частин оголошено ракетну небезпеку, триває повітряна тривога.

Про вибухи в Кривому Розі повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

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Оновлено 23:58. Вибухи чули жителі Кривого Рогу Дніпропетровської області. За словами Вілкула, у місті обстановка нормальна. 

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула

Оновлено 00:14. Вибухи в Кривому Розі лунали під час повітряної тривоги в низці центральних та південних областей. Була ракетна небезпека. Зараз в Україні спокійно, пролунали відбої тривог.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 23 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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