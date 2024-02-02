Вибухи в Кропивницькому зараз 2 лютого — загроза ударних БпЛА триває

У Кропивницькому лунають вибухи — загроза ударних БпЛА триває
У Кропивницькому Кіровоградської області зараз, 2 лютого, місцеві жителі можуть чути вибухи. За попередньою інформацією, місто відбивається від безпілотників ворога. Тим часом Україну охопила повітряна тривога, яка триває близько п'яти годин.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи в Кропивницькому зараз 2 лютого
Повідомляється, що в Кропивницькому гримлять вибухи. Попередньо, працює ППО, однак слід чекати підтвердження від місцевої влади.
Тим часом повітряна тривога охопила сім областей, серед яких Кіровоградську, Дніпропетровську, Миколаївську, Харківську та інші.
Нагадаємо, що вибухи лунають і в Кривому Розі Дніпропетровської області. Місто перебуває під атакою ворожих безпілотників. Також в кількох районах виявили проблеми з електропостачанням.
Також ми повідомляли, що повітряна тривога охопила сім областей, зокрема й Дніпропетровську. Безпілотники кочують з одного регіону в інший, постійно змінюючи напрямок.
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