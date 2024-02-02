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У Кропивницькому лунають вибухи — загроза ударних БпЛА триває

2 лютого 2024 03:12
оновлено: 03:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Кропивницькому зараз 2 лютого — загроза ударних БпЛА триває
Дим підіймається після вибуху в нічному місті. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Кропивницькому Кіровоградської області зараз, 2 лютого, місцеві жителі можуть чути вибухи. За попередньою інформацією, місто відбивається від безпілотників ворога. Тим часом Україну охопила повітряна тривога, яка триває близько п'яти годин.

Про це повідомляють моніторингові канали. 

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Вибухи в Кропивницькому зараз 2 лютого

Повідомляється, що в Кропивницькому гримлять вибухи. Попередньо, працює ППО, однак слід чекати підтвердження від місцевої влади.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Obozrevatel.ua
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Obozrevatel.ua
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "РБК-Україна"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "РБК-Україна"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "24 Канал. Новини Україна"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "24 Канал. Новини Україна"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Доброго вечора, ми з Кропивницького"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Доброго вечора, ми з Кропивницького"

Тим часом повітряна тривога охопила сім областей, серед яких Кіровоградську, Дніпропетровську, Миколаївську, Харківську та інші.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 2 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що вибухи лунають і в Кривому Розі Дніпропетровської області. Місто перебуває під атакою ворожих безпілотників. Також в кількох районах виявили проблеми з електропостачанням.

Також ми повідомляли, що повітряна тривога охопила сім областей, зокрема й Дніпропетровську. Безпілотники кочують з одного регіону в інший, постійно змінюючи напрямок.

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