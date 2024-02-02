Вибухи в Кропивницькому зараз 2 лютого — загроза ударних БпЛА триває

Дим підіймається після вибуху в нічному місті. Фото: росЗМІ

У Кропивницькому Кіровоградської області зараз, 2 лютого, місцеві жителі можуть чути вибухи. За попередньою інформацією, місто відбивається від безпілотників ворога. Тим часом Україну охопила повітряна тривога, яка триває близько п'яти годин.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Кропивницькому зараз 2 лютого

Повідомляється, що в Кропивницькому гримлять вибухи. Попередньо, працює ППО, однак слід чекати підтвердження від місцевої влади.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Obozrevatel.ua

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "РБК-Україна"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "24 Канал. Новини Україна"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Доброго вечора, ми з Кропивницького"

Тим часом повітряна тривога охопила сім областей, серед яких Кіровоградську, Дніпропетровську, Миколаївську, Харківську та інші.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що вибухи лунають і в Кривому Розі Дніпропетровської області. Місто перебуває під атакою ворожих безпілотників. Також в кількох районах виявили проблеми з електропостачанням.

Також ми повідомляли, що повітряна тривога охопила сім областей, зокрема й Дніпропетровську. Безпілотники кочують з одного регіону в інший, постійно змінюючи напрямок.