Україною шириться масштабна повітряна тривога — куди летять БпЛА

Ворожий "шахед". Ілюстративне фото: соцмережі

В Україні оголошено повітряну тривогу сьогодні, 10 грудня. Наразі є загроза застосування ворожих безпілотників для багатьох областей.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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"Увага! Хмельницька, Черкаська області — загроза застосування ворожих ударних БпЛА!" — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram Повітряні Сили ЗСУ

Де триває небезпека

Наразі повітряна тривога лунає в таких областях:

Хмельницькій;

Вінницькій;

Черкаській;

Кіровоградській;

Харківській;

Миколаївській;

Херсонській;

Одеській.

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що чергова група російських безпілотників рухається з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області. Йдеться про такі міста, як Одеса, Чорноморськ, Южне та Коблеве.