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Україною шириться масштабна повітряна тривога — куди летять БпЛА

10 грудня 2023 22:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Україною шириться масштабна повітряна тривога — куди летять БпЛА
Ворожий "шахед". Ілюстративне фото: соцмережі
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні оголошено повітряну тривогу сьогодні, 10 грудня. Наразі є загроза застосування ворожих безпілотників для багатьох областей.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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"Увага! Хмельницька, Черкаська області — загроза застосування ворожих ударних БпЛА!" — йдеться у повідомленні.

загроза безпілотників
Скриншот допису з Telegram Повітряні Сили ЗСУ

Де триває небезпека

Наразі повітряна тривога лунає в таких областях:

  • Хмельницькій;
  • Вінницькій;
  • Черкаській;
  • Кіровоградській;
  • Харківській;
  • Миколаївській;
  • Херсонській;
  • Одеській.
загроза безпілотників
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що чергова група російських безпілотників рухається з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області. Йдеться про такі міста, як Одеса, Чорноморськ, Южне та Коблеве.

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