Україною шириться масштабна повітряна тривога — куди летять БпЛА
10 грудня 2023 22:13
Ворожий "шахед". Ілюстративне фото: соцмережі
В Україні оголошено повітряну тривогу сьогодні, 10 грудня. Наразі є загроза застосування ворожих безпілотників для багатьох областей.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
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"Увага! Хмельницька, Черкаська області — загроза застосування ворожих ударних БпЛА!" — йдеться у повідомленні.
Де триває небезпека
Наразі повітряна тривога лунає в таких областях:
- Хмельницькій;
- Вінницькій;
- Черкаській;
- Кіровоградській;
- Харківській;
- Миколаївській;
- Херсонській;
- Одеській.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що чергова група російських безпілотників рухається з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області. Йдеться про такі міста, як Одеса, Чорноморськ, Южне та Коблеве.
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