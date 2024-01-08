Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Україні масштабна повітряна тривога — ворог запустив ракети arrow

В Україні масштабна повітряна тривога — ворог запустив ракети

8 січня 2024 06:24
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Масштабна повітряна тривога в Україні 8 січня
Ворожа ракета у небі. Фото ілюстративне: УНІАН
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Повітряна тривога, 8 січня, триває в більшості регіонів України. Підтверджено пуски крилатих ракет з району акваторії Каспійського моря.

Про це інформують Повітряні сили.

Читайте також:

Масштабна повітряна тривога в Україні 8 січня

05:56. Ракета в напрямку Сумської області.

В Україні загроза ракетної атаки. Фото: скриншот

06:09. Ракета в напрямку Дніпропетровської області.

В Україні загроза ракетної атаки. Фото: скриншот

06:10. В повітрі зафіксовано 11 бомбардувальників.

В Україні загроза ракетної атаки. Фото: скриншот

06:29. Ворожі ракети в напрямку Київщини.

В Україні загроза ракетної атаки. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи, 8 січня, пролунали у Дніпрі. Масштабна повітряна тривога триває в Україні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі