В Україні масштабна повітряна тривога — ворог запустив ракети
8 січня 2024 06:24
Ворожа ракета у небі. Фото ілюстративне: УНІАН
Повітряна тривога, 8 січня, триває в більшості регіонів України. Підтверджено пуски крилатих ракет з району акваторії Каспійського моря.
Про це інформують Повітряні сили.
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Масштабна повітряна тривога в Україні 8 січня
05:56. Ракета в напрямку Сумської області.
06:09. Ракета в напрямку Дніпропетровської області.
06:10. В повітрі зафіксовано 11 бомбардувальників.
06:29. Ворожі ракети в напрямку Київщини.
Нагадаємо, вибухи, 8 січня, пролунали у Дніпрі. Масштабна повітряна тривога триває в Україні.
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