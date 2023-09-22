В Бахчисараї прилетіло по військовій частині РФ

Дим на місці прильоту. Фото: Скриншот

У Бахчисараї, що в тимчасово окупованому Криму, пообіді п’ятниці, 22 вересня, пролунали вибухи. Повідомляють про удар по військової частини російських окупантів.

Про говорять на місцевих Telegram-каналах.

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У дар по військовій частині окупантів

На місці "прильоту" в Бахчисараї здіймається гриб диму. За попередніми даними, удар по ворожій військовій частині було нанесено британськими ракетами Storm Shadow.

Даних про загиблих та постраждалих окупантів поки немає. Окупаційна влада, яка постійно запевняє, шо на тимчасово захопленому півострові "все спокійно", коментарів одразу не надала.

Пізніше гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов все ж таки заявив про нібито роботу ППО.

Але звичайні громадяни країни-терориста вже панікують. Ефективної роботи ППО вони не помітили.

Росіяни панікують у соцмережах. Фото: Скриншот

Російські пропагандисти заявляють, що ракети нібито збила ППО, а дим здіймається, тому що в передмісті нібито горить трава.

Версія російських пропагандистів. Фото: Скриншот

Раніше ми повідомляли, в Севастополі окупанти повідомляють про ракетний удар по штабу Чорномоського флоту. Наразі росіяни намагаються впоратися з пожежею, яка виникла внаслідок удару.

Нагадуємо, Раніше ми повідомляли, що увечері, 21 вересня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи. Над місцем вибуху піднявся густий дим.