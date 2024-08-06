В Криму пролунали гучні вибухи біля військового аеродрому

Вибухи в Криму. Фото: скриншот

У вівторок, 6 серпня, в окупованому Криму пролунали вибухи в районі військового аеродрому "Октябрське". Очевидці заявили, що наразі там розгорілася пожежа.

Про це повідомили місцеві ЗМІ.

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Вибухи в Криму 6 серпня

В районі аеродрому "Октябрське" зафіксовано масштабну пожежу, що супроводжується численними вибухами. Повідомляється, що вогонь охопив територію поблизу сіл Широке та Ленінське, які розташовані неподалік від аеродрому.

Водночас в окупаційне відомство "Мінтранс Крим" повідомляють про призупинення залізничного сполучення на перегоні Сімферополь – Джанкой через технічні проблеми.