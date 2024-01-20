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В Україні лунає повітряна тривога — яка загроза існує для областей

20 січня 2024 12:21
оновлено: 12:31
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Україні оголошено повітряну тривогу 20 січня
Ворожа ракета в небі. Ілюстративне фото: wikipedia
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На всій території України лунає сигнал повітряної тривоги. Зафіксовано зліт російського літака МІГ-31К. Для областей існує загроза ворожого ракетного обстрілу. 

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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Російська Федерація знову спрямувала свою повітряну зброю на Україну. У всіх регіонах оголошено повітряну тривогу. Як вказують Повітряні Сили, причиною цьому є зліт російських винищувачів МІГ-31К.

"Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок", — зазначають у ПС ЗСУ.

Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ

За даними моніторингових груп, наразі існує загроза застосування ворогом ракет "Кинджал" для всіх областей.

"МіГ-31К — носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни", — повідомляють моніторинги.

Скриншот допису monitor
Скриншот допису monitor
Мапа повітряних тривог 20 січня
Мапа повітряних тривог 20 січня

Нагадаємо, російські загарбники завдали чергового удару з артилерії по Куп'янську, що на Харківщині, сьогодні, 20 січня. У місті зазнав руйнувань житловий будинок.

Додамо, росіяни обстріляли Берегове Херсонської області вранці 19 січня. Відомо про пряме влучання в житловий будинок.

війна
Україна
обстріли
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