В Україні оголошено повітряну тривогу 20 січня

В Україні лунає повітряна тривога — яка загроза існує для областей
На всій території України лунає сигнал повітряної тривоги. Зафіксовано зліт російського літака МІГ-31К. Для областей існує загроза ворожого ракетного обстрілу.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні 20 січня
Російська Федерація знову спрямувала свою повітряну зброю на Україну. У всіх регіонах оголошено повітряну тривогу. Як вказують Повітряні Сили, причиною цьому є зліт російських винищувачів МІГ-31К.
"Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок", — зазначають у ПС ЗСУ.
За даними моніторингових груп, наразі існує загроза застосування ворогом ракет "Кинджал" для всіх областей.
"МіГ-31К — носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни", — повідомляють моніторинги.
Нагадаємо, російські загарбники завдали чергового удару з артилерії по Куп'янську, що на Харківщині, сьогодні, 20 січня. У місті зазнав руйнувань житловий будинок.
Додамо, росіяни обстріляли Берегове Херсонської області вранці 19 січня. Відомо про пряме влучання в житловий будинок.
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