Вибухи в Вознесенську — ракетна атака
22 листопада 2023 23:50
оновлено: 00:10
Вибухи в нічному місті. Фото: скриншот
Вибухи в Вознесенську зараз, 22 листопада, пролунали внаслідок ворожої атаки на Україну. Звуки було чути близько 23:40. В низці південних та центральних областей оголошено повітряну тривогу.
Про вибухи в Вознесенську повідомляє Klymenko Time.
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Оновлено 23:53. У Вознесенську Миколаївської області лунали вибухи.
Оновлено 00:06. Вибухи в Вознесенську було чути під час повітряної тривоги, яка почалась близько 23:40. Небезпека минула через кілька хвилин після звуку вибуху. Наразі в Україні спокійно.
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