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Вибухи в Вознесенську — ракетна атака

22 листопада 2023 23:50
оновлено: 00:10
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Вознесенську — ракетна атака
Вибухи в нічному місті. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Вознесенську зараз, 22 листопада, пролунали внаслідок ворожої атаки на Україну. Звуки було чути близько 23:40. В низці південних та центральних областей оголошено повітряну тривогу.

Про вибухи в Вознесенську повідомляє Klymenko Time.

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Оновлено 23:53. У Вознесенську Миколаївської області лунали вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Klymenko Time
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Klymenko Time
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Новости Николаева"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Новости Николаева"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Карта повітряних тривог"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Карта повітряних тривог"

Оновлено 00:06. Вибухи в Вознесенську було чути під час повітряної тривоги, яка почалась близько 23:40. Небезпека минула через кілька хвилин після звуку вибуху. Наразі в Україні спокійно.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 23 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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