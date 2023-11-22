Вибухи в Вознесенську — ракетна атака

Вибухи в нічному місті. Фото: скриншот

Вибухи в Вознесенську зараз, 22 листопада, пролунали внаслідок ворожої атаки на Україну. Звуки було чути близько 23:40. В низці південних та центральних областей оголошено повітряну тривогу.

Про вибухи в Вознесенську повідомляє Klymenko Time.

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Оновлено 23:53. У Вознесенську Миколаївської області лунали вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Klymenko Time

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Новости Николаева"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Карта повітряних тривог"

Оновлено 00:06. Вибухи в Вознесенську було чути під час повітряної тривоги, яка почалась близько 23:40. Небезпека минула через кілька хвилин після звуку вибуху. Наразі в Україні спокійно.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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