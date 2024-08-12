Повітряна тривога в Україні ввечері 12 серпня — які області охопила небезпека

Загроза нависла над Україною — які області охопила повітряна тривога
12 серпня 2024 23:14
оновлено: 23:24
Пуск ракети ППО. Фото: Міноборони України
Повітряна тривога в Україні зараз 12 серпня поширилась на кілька північних та південних областей. Мешканців "червоних" регіонів попереджають про загрозу БпЛА та балістики.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
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Спершу Повітряні сили заявили про загрозу дронів для Херсонської та Миколаївської областей.
Згодом небезпека перекинулась на Сумську та Чернігівську області.
Наразі "почервоніла" значна частина України. Повітряні сили повідомили, що це пов'язано з загрозою застосування балістики з півдня.
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