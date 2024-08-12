Повітряна тривога в Україні ввечері 12 серпня — які області охопила небезпека

Пуск ракети ППО. Фото: Міноборони України

Повітряна тривога в Україні зараз 12 серпня поширилась на кілька північних та південних областей. Мешканців "червоних" регіонів попереджають про загрозу БпЛА та балістики.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога ввечері 12 серпня

Спершу Повітряні сили заявили про загрозу дронів для Херсонської та Миколаївської областей.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Згодом небезпека перекинулась на Сумську та Чернігівську області.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі "почервоніла" значна частина України. Повітряні сили повідомили, що це пов'язано з загрозою застосування балістики з півдня.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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