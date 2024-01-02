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Загроза ракетної атаки — низку регіонів охопила повітряна тривога

2 січня 2024 06:01
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Загроза ракетної атаки — низку регіонів охопила повітряна тривога
Ворожа ракета атакує Україну 2 січня. Фото: скриншот
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Повітряна тривога, 2 січня, охопила більше половину областей України. Є загроза застосування ракетного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Повтіряна тривога в Україні 2 січня

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Зазначається, що росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС. 

"Всього у повітрі знаходиться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС", — кажуть у Повітряних силах.

Там закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Ракетна небезпека в Україні 2 січня. Фото6 скриншот

Нагадаємо, вибухи, 2 січня, пролунали у Києві. У результаті атаки в Деснянському районі палає уламок БПЛА на відкритій місцевості.

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