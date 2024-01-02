Загроза ракетної атаки — низку регіонів охопила повітряна тривога
2 січня 2024 06:01
Ворожа ракета атакує Україну 2 січня. Фото: скриншот
Повітряна тривога, 2 січня, охопила більше половину областей України. Є загроза застосування ракетного озброєння.
Про це повідомляють Повітряні сили.
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Зазначається, що росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС.
"Всього у повітрі знаходиться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС", — кажуть у Повітряних силах.
Там закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо, вибухи, 2 січня, пролунали у Києві. У результаті атаки в Деснянському районі палає уламок БПЛА на відкритій місцевості.
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