Загроза ракетної атаки — низку регіонів охопила повітряна тривога

Ворожа ракета атакує Україну 2 січня. Фото: скриншот

Повітряна тривога, 2 січня, охопила більше половину областей України. Є загроза застосування ракетного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Зазначається, що росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС.

"Всього у повітрі знаходиться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС", — кажуть у Повітряних силах.

Там закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Ракетна небезпека в Україні 2 січня. Фото6 скриншот

Нагадаємо, вибухи, 2 січня, пролунали у Києві. У результаті атаки в Деснянському районі палає уламок БПЛА на відкритій місцевості.