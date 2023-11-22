Зеленський заявив про нові пакети військової допомоги після засідання "Рамштайну"

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скришот з відео ОП

Президент України Володимир Зеленський розповів про погодження для нашої держави нових пакетів військової допомоги. Таке рішення було прийнято під час чергового вже 17 засідання "Рамштайну".

Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.

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За його словами, ЗСУ отримають снаряди, ракети, РЕБ, дрони та нові потужності для ППО.

"Є й нові пакети підтримки України — наших воїнів. Це стосується і снарядів, і ракет, і РЕБ, і дронів, і нових потужностей для нашої ППО. Створена відповідна коаліція — коаліція розвитку ППО. Лідерами в її організації є Німеччина та Франція, і я дякую за таке лідерство", — наголосив глава держави.

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Він подякував кожній країні, яка є учасником тих зусиль для захищення українських міст та сел від ворожих ударів. За його словами, наразі не всі рішення можна розповідати публічно, проте але "український повітряний щит стає сильнішим буквально щомісяця".

"Найближчим часом очікую звіт міністра оборони Умєрова за результатами цього "Рамштайну"", — додав Зеленський.

Нагадаємо, міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін розповів, яку суму отримав Київ з квітня минулого року від країн, що входять до Контактної групи з питань оборони України. За його словами, йдеться про понад 80 мільярдів доларів.