Все про 3-ю окрему штурмову бригаду ЗСУ

Військовослужбовець 3-ої окремої штурмової бригади. Фото: Telegram 3 ОШБр

Українські захисники 15 вересня повідомили про звільнення Андріївки — ключового населеного пункту на Бахмутському напрямку східного фронту. Хто саме знищив під Андріївкою майже цілу бригаду російських військ — у сьогоднішньому матеріалі.

Герої Андріївки

Поки основні події контрнаступу Збройних сил України відбуваються на півдні, де ЗСУ проламують "лінію Суровікіна", на східному фронті Сили оборони України продовжують знищувати угруповання російських військ, яка тримає ділянку в районі Бахмута.

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Зокрема, українська армія успішно діє на південному напрямку, уже звільнивши велике село Кліщіївка. А 15 вересня Генеральний штаб офіційно повідомив про звільнення села Андріївка, яке розташоване на південно-східній околиці Кліщіївки.

Битва за Андріївку, за словами пресофіцера 3-ої окремої штурмової бригади, яка і воює на цій ділянці фронту, Олександра Бородіна, була настільки запеклою, що в самому населеному пункті не залишилося жодного вцілілого місця, де можна було б встановити український прапор.

Але цей плацдарм, відвойований Силами оборони України і звільнений від російської окупації, є дуже важливим для подальшої деокупації Бахмута. Разом з тим, українські захисники діяли на андріївському напрямку дуже акуратно, аби максимально зберегти бійців.

При цьому втрати російських окупантів в районі Андріївки справді колосальні. Пресслужба 3-ої окремої штурмової бригади наголосила, що в результаті дводенної наступальної операції на цій ділянці фронту фактично була знищена ціла 72-а мотострілецька бригада збройних сил Російської Федерації.

Так, були ліквідовані три командири батальйонів та начальник бригадної розвідки ворожого підрозділу. Крім того, українські захисники знищили практично усю піхотну частину бригади, а також велику кількість російської техніки.

Хто ж є цими героями Андріївської наступальної операції, звідки взялася 3-я окрема штурмова бригада і хто очолює цей геройський підрозділ?

Вони виросли із "Азова"

На відміну від інших підрозділів Сил оборони України, які були створені уже після початку повномасштабної російсько-української війни, як то кажуть, на рівному місці — із мобілізованих чи добровольців, — 3-я окрема штурмова бригада не з’явилася нізвідки.

24 лютого, в день, коли розпочалося повномасштабне вторгнення російських військ на територію України, ветерани окремого загону спеціального призначення "Азов" Національної гвардії організували добровольчий загін територіальної оборони для захисту української столиці.

Після успішної оборони Києва, уже 9 березня 2022-го, цей підрозділ був трансформований у окремий полк спеціального призначення "Азов" у складі Збройних сил України. А у січні поточного року полк виріс до 3-ої окремої штурмової бригади ЗСУ.

Командиром підрозділу — як би він не називався — з самого початку повномасштабної російсько-української війни є засновник першого батальйону територіальної оборони "Азов", колишній народний депутат України Андрій Білецький.

Перемоги 3 ОШБр

Бойовий шлях нинішньої окремої штурмової бригади розпочався на Київщині. Підрозділи тоді ще полку "Азов" брали участь у звільненні цілої низки населених пунктів столичного регіону. Однією із найуспішніших і найвідоміших операцій "азовців" під керівництвом Білецького був бій в селі Скибин 10 березня 2022 року.

Тоді полк ССО "Азов" разом із бійцями 72-ої бригади Збройних сил України знищили цілу колону 6-ої батальйонно-тактичної групи 6-го танкового полку 90-ої танкової дивізії збройних сил РФ. В цьому бою було фактично знищено увесь полк, а також ліквідовано командира цього полку, полковника Андрія Захарова. Цей бій фактично зупинив наступ росіян на Київ зі східного напрямку.

Бійці полку "Азов" брали участь у операції Головного управління розвідки Міноборони в районі Маріуполя. Нагадаємо, що тоді було здійснено кілька рейсів гелікоптерів до оточеного росіянами міста — туди перекидалися не тільки зброя, боєприпаси та ліки, а і військовослужбовців. Так, у Маріуполь тоді прибуло понад 70 "азовців".

Після звільнення Київщини, у квітні 2022-го, полк перебазувався на південний схід України, в район Гуляйполя. Невдовзі після прибуття на місце "азовці" в одному із боїв взяли в полон цілу групу колаборантів із "ДНР", які воювали на боці російських агресорів.

Восени підрозділи полку "Азов" брали участь у звільненні правобережної частини Херсонської області та власне Херсона. А після успішного завершення херсонської наступальної операції і деокупації обласного центру, полк ССО "Азов" був перекинутий на інший гарячий напрямок — під Бахмут, де і перебуває досі.

Але зараз полк уже трансформувався у окрему штурмову бригаду, у лютому отримавши бойове знамено. Тож Андріївську операцію зі звільнення населеного пункту, зайняття важливого плацдарму та знищення 72-ої бригади ЗС РФ проводила уже 3 ОШБр.

Поповнення і контрнаступ

Невдовзі після переформатування полку в окрему штурмову бригаду було оголошено про початок рекрутування добровольців до підрозділу. А у травні на медіа ресурсах 3 ОШБр було повідомлено про перші успіхи на бахмутському напрямку.

На даний час 3-я окрема штурмова бригада продовжує звільняти територію Донецької області. Звільнення Андріївки, як зазначив військовий експерт Дмитро Снєгирьов, до якого Новини.LIVE звернулися за коментарем — є дуже важливим для наступу ЗСУ уже не тільки на нинішні позиції росіян, а і в перспективі у напрямку на окуповану російськими військами Горлівку.

Крім того, перемога 3 ОШБр в районі Андріївки, куди й були перекинуті підрозділи російських Повітряно-десантних військ, означає ще і серйозні втрати окупаційного контингенту, який розташований в районі Бахмута — і це означає, що на росіян завдяки успішним діям української бригади чекає лише два варіанти розвитку подій, поганий і ще гірший. Поганий – це вимушений відхід, видавлення окупантів з Бахмута і навколишньої території, ще гірший — потрапляння у оперативне оточення і полон або повне знищення оточених підрозділів.