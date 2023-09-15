Все о 3-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ

Военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады. Фото: Telegram 3 ОШБр

Украинские защитники 15 сентября сообщили об освобождении Андреевки - ключевого населенного пункта на Бахмутском направлении восточного фронта. Кто именно уничтожил под Андреевкой почти целую бригаду российских войск в сегодняшнем материале.

Герои Андреевки

Пока основные события контрнаступления Вооруженных сил Украины происходят на юге, где ВСУ проламывают "линию Суровикина", на восточном фронте Силы обороны Украины продолжают уничтожать держащую участок в районе Бахмута группировку российских войск.

Читайте также:

В частности, украинская армия успешно действует на южном направлении, уже освободив большое село Клещеевка. А 15 сентября Генеральный штаб официально сообщил об освобождении села Андреевка, расположенном на юго-восточной окраине Клещеевки.

Битва за Андреевку, по словам пресс-офицера 3-й отдельной штурмовой бригады, как раз и воюющей на этом участке фронта, Александра Бородина, была настолько ожесточенной, что в самом населенном пункте не осталось ни одного уцелевшего места, где можно было бы установить украинский флаг.

Но этот плацдарм, отвоеванный Силами обороны Украины и освобожденный от российской оккупации, очень важен для дальнейшей деоккупации Бахмута. Вместе с тем, украинские защитники действовали в андреевском направлении очень аккуратно, чтобы максимально сохранить бойцов.

При этом потери российских окупантов в районе Андреевки действительно колоссальны. Прессслужба 3-й отдельной штурмовой бригады подчеркнула, что в результате двухдневной наступательной операции на этом участке фронта фактически была уничтожена целая 72-я мотострелковая бригада вооруженных сил Российской Федерации.

Так были ликвидированы три командира батальонов и начальник бригадной разведки вражеского подразделения. Кроме того, украинские защитники уничтожили практически всю пехотную часть бригады, а также множество российской техники.

Кто же является этими героями Андреевской наступательной операции, откуда взялась 3-я отдельная штурмовая бригада и кто возглавляет это геройское подразделение?

Они выросли из "Азова"

В отличие от других подразделений Сил обороны Украины, созданных уже после начала полномасштабной российско-украинской войны, как говорится, на ровном месте — из мобилизованных или добровольцев, — 3-я отдельная штурмовая бригада не появилась ниоткуда.

24 февраля в день, когда началось полномасштабное вторжение российских войск на территорию Украины, ветераны отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной гвардии организовали добровольческий отряд территориальной обороны для защиты украинской столицы.

После успешной обороны Киева, уже 9 марта 2022 года, это подразделение было трансформировано в отдельный полк специального назначения "Азов" в составе Вооруженных сил Украины. А в январе текущего года полк вырос в 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ.

Командиром подразделения — как бы оно ни называлось — с самого начала полномасштабной российско-украинской войны является основатель первого батальона территориальной обороны "Азов", бывший народный депутат Украины Андрей Билецкий.

Победы 3 ОШБр

Боевой путь нынешней отдельной штурмовой бригады начался в Киевской области. Подразделения тогда еще полка "Азов" участвовали в освобождении целого ряда населенных пунктов столичного региона. Одной из самых успешных и известных операций "азовцев" под руководством Билецкого было сражение в селе Скибин 10 марта 2022 года.

Тогда полк ССО "Азов" вместе с бойцами 72-й бригады Вооруженных сил Украины уничтожил целую колонну 6-й батальонно-тактической группы 6-го танкового полка 90-й танковой дивизии вооруженных сил РФ. В этом бою фактически был уничтожен весь полк, а также ликвидирован командир этого полка, полковник Андрей Захаров. Это сражение фактически остановило наступление россиян на Киев с восточного направления.

Бойцы полка "Азов" принимали участие в операции Главного управления разведки Минобороны в районе Мариуполя. Напомним, что тогда было совершено несколько рейсов вертолетов в окруженный россиянами город — туда перебрасывались не только оружие, боеприпасы и лекарства, но и военнослужащие. Так, в Мариуполь тогда прибыло более 70 "азовцев".

После освобождения Киевщины, в апреле 2022 года, полк перебазировался на юго-восток Украины, в район Гуляйполя. Вскоре по прибытии на место "азовцы" в одном из боев взяли в плен целую группу коллаборантов из "ДНР", воевавших на стороне российских агрессоров.

Осенью подразделения полка "Азов" участвовали в освобождении правобережной части Херсонской области и Херсона. А после успешного завершения херсонской наступательной операции и оккупации областного центра, полк ССО "Азов" был переброшен на другое горячее направление — под Бахмут, где и находится до сих пор.

Но сейчас полк уже трансформировался в отдельную штурмовую бригаду, в феврале получив боевое знамя. Андреевскую операцию по освобождению населенного пункта, занятию важного плацдарма и уничтожению 72-й бригады ВС РФ проводила уже 3 ОШБр.

Пополнение и контрнаступление

Вскоре после переформатирования полка в отдельную штурмовую бригаду было объявлено о начале рекрутирования добровольцев в подразделение. А в мае на медиа-ресурсах 3 ОШБр было доложено о первых успехах на бахмутском направлении.

В настоящее время 3-я отдельная штурмовая бригада продолжает освобождать территорию Донецкой области. Освобождение Андреевки, как отметил военный эксперт Дмитрий Снегирев, к которому Новини.LIVE обратились за комментарием — очень важно для наступления ВСУ уже не только на нынешние позиции россиян, но и в перспективе в направлении на оккупированную российскими войсками Горловку.

Кроме того, победа 3 ОШБр в районе Андреевки, куда и были переброшены подразделения российских Воздушно-десантных войск, означает еще и серьезные потери оккупационного контингента, расположенного в районе Бахмута — и это означает, что россиян благодаря успешным действиям украинской бригады ждет всего два варианты развития событий, плохой и еще хуже. Плохой – это вынужденный уход, выдавливание окупантов из Бахмута и окружающей территории, еще хуже – попадание в оперативное окружение и плен или полное уничтожение окруженных подразделений.