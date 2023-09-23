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Три тисячі метрів окопів і не тільки: Наєв розповів, як здійснюється укріплення кордону

23 вересня 2023 11:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Три тисячі метрів окопів і не тільки: Наєв розповів, як здійснюється укріплення кордону
Генерал-лейтенант Сергій Наєв інспектує роботи по украпленню кордону. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Воїни Збройних сил України активно укріплюють оборону на кордоні між Україною та Білоруссю. Протягом цього тижня вони викопали на держкордоні понад 3 тисячі метрів окопів і траншей. Також було викладено понад 2000 відповідних мін.

Про це розповів командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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"На державному кордоні України ми вживаємо всіх необхідних заходів для підвищення наших оборонних спроможностей", — розповів Наєв.

Також українські військові прорили близько 2500 тисяч метрів протитанкового рову. Наєв зазначив, що роботи з укріплення на кордонні триватимуть і надалі з метою підвищення оборонних спроможностей України у випадку вторгнення ворога з півночі.

"Ми і надалі будемо продовжувати цю роботу задля підвищення наших оборонних спроможностей, щоб у разі чогось завжди бути готовими адекватно діяти на ворожі наміри", — зазначив генерал-лейтенант.

Укріплення кордонів з Україною
Мінування кордону з Білоруссю. Фото: Скриншот
Укріплення кордонів України
Укріплення кордону України. Фото: Скриншот

Раніше ми розповідали, у вересні в Білорусі заплановані так звані військові навчання армії РФ. Цілком ймовірно, що Росія шукає нові приводи поновлення активних дій з північного напрямку.

Нагадуємо, командувач Об'єднаних військових сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про заходи зі зміцнення охорони та оборони державного кордону на Волинському напрямку. За його словами, територія щільно замінована, а також там є природні перешкоди.

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