Три тысячи метров окопов и не только: Наев рассказал, как осуществляется укрепление границы

Генерал-лейтенант Сергей Наев инспектирует работы по украплению границы. Фото: Скриншот

Воины Вооруженных сил Украины активно укрепляют оборону на границе между Украиной и Беларусью. В течение этой недели они выкопали на госгранице более 3 тысяч метров окопов и траншей. Также было выложено более 2000 мин.

Об этом рассказал командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

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"На государственной границе Украины мы принимаем все необходимые меры для повышения наших оборонных способностей", — рассказал Наев.

Также украинские военные прорыли около 2500 тысячи метров противотанкового рва. Наев отметил, что работы по укреплению на границе будут продолжаться и дальше с целью повышения оборонных возможностей Украины в случае вторжения врага с севера.

"Мы и дальше будем продолжать эту работу для повышения наших оборонных способностей, чтобы в случае чего всегда были готовы адекватно действовать на вражеские намерения", — отметил генерал-лейтенант.

Минирование границы с Беларусью. Фото: Скриншот

Укрепление границы Украины. Фото: Скриншот

Ранее мы рассказывали, что в сентябре в Беларуси запланированы так называемые военные учения армии РФ. По всей вероятности, Россия ищет новые поводы возобновления активных действий с северного направления.

Напомним, командующий Объединенными военными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал о мерах по укреплению охраны и обороны государственной границы на Волынском направлении. По его словам, территория плотно заминирована, а также есть естественные препятствия.