Ракетний удар по Києву 13 грудня, які ракети використала Росія

Пускові установки С-400 "Тріумф" збройниз сил Російської Федерації. Фото: Defence Espress

Для удару по українській столиці у ніч з 12 на 13 грудня росіяни використали балістичні ракети. Цими ракетами, імовірно, були модифікації 48Н6, які використовуються зенітно-ракетними комплексами С-400. Про особливості цієї російської зброї — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Балістичне рішення росіян

У грудні 2023-го, після тривалого затишшя, російські окупанти відновили ракетні обстріли української столиці. Зранку 8 грудня російська стратегічна авіація (бомбардувальники Ту-95МС) запустила кілька десятків ракет по Києву та Дніпропетровській області. У столичному регіоні усі 14 крилатих ракет Х-101/Х-555 були збиті системами протиповітряної оборони.

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А от наступні дві повітряні атаки російських військ на Київ пройшли у не зовсім звичному форматі. Замість крилатих ракет країна-агресор вирішила використати ракети балістичні. Так, уранці 11 грудня з території Брянської області росіяни запустили вісім балістичних ракет по Києву. Усі цілі були знищені системою ППО, причому ще до оголошення повітряної тривоги. Але внаслідок падіння уламків були зафіксовані руйнування кількох приватних будівель у Дарницькому районі столиці.

На цьому росіяни не зупинилися і сьогодні, рано-вранці 13 грудня, знову обстріляли Київ балістичними ракетами. Повітряні сили ЗС України повідомили, що усі десять цілей, які летіли на столицю, були знищені. Але руйнування цивільної інфраструктури цього разу були навіть серйознішими, ніж за два дні до того. Зокрема, серйозно постраждала багатоповерхівка та сусідній дитячий садок.

Офіційно тип балістичних ракет, якими росіяни почали бити по Києву у грудні ,не афішується — принаймні, до того моменту, поки уламки знищеної російської зброї не будуть детально вивчені фахівцями Повітряних сил. Але неофіційно говорять, що балістичні атаки на українську столицю здійснювалися за допомогою новітніх модифікацій ракет 48Н6. Що ж це за така зброя, яку окупанти обрали для грудневих ударів по Києву?

Сучасна російська зброя проти України

Для початку відзначимо наступний факт. Первинні варіанти 48Н6 використовувалися ще на радянських зенітно-ракетних комплексах С-300. Але нинішні ракети – це, скоріш за все, уже модифіковані версії цих ракет. І тому вони, імовірно, запускалися уже з пускових комплексів С-400.

Зенітно-ракетні комплекси С-400 — це уже не радянська спадщина в російській армії, а сучасна розробка. Ці ЗРК були поставлені на озброєння ЗС Російської Федерації 2007 року, за рік до війни, яку російські окупанти розв’язали проти Грузії.

Ракети 48Н6, точніше, модифіковані версії 48Н6Е та 48Н6E2/48Н6М були створені раніше, на початку 90-х, але пускові установки С-300 не дозволяли використовувати їх настільки ефективно, наскільки це можливо із ЗРК С-400. А варіант 48Н6E3, яким, імовірно, і були завдані удари по Києву, має дальність польоту до 250 кілометрів. Оскільки від російсько-українського кордону в Брянській області до української столиці трохи більше 205 кілометрів, то теоретично можливо було завдати удару цією модифікацією ракети 48Н6.

Втім, на озброєнні російських зенітників, які керують комплексами С-400, є іще потужніша ракета, 40Н6Е. Дальність цієї балістичної ракети становить 380 кілометрів. Єдиний її мінус — це дещо менша швидкість порівняно із попередницями. Бо середня швидкість 40Н6Е становить 1190 м/с, тоді як 48Н6E3 можуть розганятися до 2500 м/с. Як бачимо, до Києва з Брянської області така ракета може долетіти за якісь 2-3 хвилини. Цим і пояснюється той факт, що столична система ППО у випадках балістичних атак спрацьовує швидше, ніж сигнал повітряної тривоги.

За приблизними даними, пускові установки С-400 на озброєнні Російської Федерації використовує уже понад 70 відсотків зенітних ракетних полків. Точна кількість балістичних ракет 48Н6E3 та 40Н6Е невідома.

Що робити Україні

Для української армії зенітні ракетні комплекси С-400 не є чимось незвичайним і непробивним. Тільки за 2023 рік Збройні сили України знищили два такі комплекси. Це відбулося на території окупованого росіянами Кримського півострова.

Перший точний удар по С-400 мав місце 23 серпня, у переддень Дня Незалежності України. Цей комплекс був виявлений і знищений на мисі Тарханкут, біля села Оленівка. Удруге російський зенітний ракетний комплекс "Тріумф" (комерційна назва С-400) був ліквідований ЗСУ 14 вересня. Він теж був розташований на західному узбережжі Криму, між селами Молочне, Уютне та Заозерне, поблизу Євпаторії.

Тож можна стверджувати, що українська армія має успішний досвід боротьби із цими зенітними комплексами окупаційної армії. Але є один невеличкий нюанс. Удари по кримських С-400 були здійснені за допомогою західних ракет (Storm Shadow/SCALP), принаймні, таку інформацією роздобули українські ЗМІ.

Але, як відомо, західні партнери України не дозволяють використовувати свою зброю для ударів по міжнародно визнаній території Російської Федерації. По окупованому і вписаному в Конституції РФ Бердянську — будь ласка. По "сакральному" Криму, який був анексований Росією ще 2014 року — без проблем. Але Брянська область — це дещо інша справа. Усі атаки на військові чи стратегічно важливі об’єкти на території Росії здійснювалися винятково безпілотниками.

І це може бути проблемою. Бо зупинити дрони значно простіше, ніж далекобійні ракети. Втім, не виключено, що ЗСУ таки спробують знищити пускові установки С-400 в Брянській області, використовуючи масовані атаки БпЛА. Втім, можна згадати, що легендарна атака на російські літаки над територією усе тієї ж Брянської області, яка мала місце у травні 2023-го, була здійснена з використанням американської системи Patriot. І жодної реакції Пентагону на заяву української сторони про цей факт — не було.

Можливо, військове командування України отримало певний дозвіл на атаки по російських військових об’єктах на території Росії, які загрожують безпосередньо українській території. Тоді, можливо, і варто чекати на нищівні удари у відповідь. Удари, які припинять балістичні атаки на Київ.