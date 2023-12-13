Ракетный удар по Киеву 13 декабря, какие ракеты использовала Россия

Пусковые установки С-400 "Триумф" вооруженных сил Российской Федерации. Фото: Defence Espress

Для удара по украинской столице в ночь с 12 на 13 декабря россияне использовали баллистические ракеты. Этими ракетами, вероятно, являлись модификации 48Н6, используемые зенитно-ракетными комплексами С-400. Об особенностях этого российского оружия — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Баллистическое решение россиян

В декабре 2023-го, после продолжительного затишья, российские оккупанты возобновили ракетные обстрелы украинской столицы. Утром 8 декабря российская стратегическая авиация (бомбардировщики Ту-95МС) запустила несколько десятков ракет по Киеву и Днепропетровской области. В столичном регионе все 14 крылатых ракет Х-101/Х-555 были сбиты системами противовоздушной обороны.

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А вот следующие две воздушные атаки российских войск на Киев прошли в не совсем обычном формате. Вместо крылатых ракет страна-агрессор решила использовать баллистические ракеты. Так, утром 11 декабря с территории Брянской области россияне запустили восемь баллистических ракет по Киеву. Все цели были уничтожены системой ПВО, причем еще до объявления воздушной тревоги. Но в результате падения обломков были зафиксированы разрушения нескольких частных построек в Дарницком районе столицы.

На этом россияне не остановились и сегодня, ранним утром 13 декабря, снова обстреляли Киев баллистическими ракетами. Воздушные силы ВС Украины сообщили, что все десять целей, летевших на столицу, были уничтожены. Но разрушения гражданской инфраструктуры в этот раз были даже серьезнее, чем за два дня до того. В частности, серьезно пострадала многоэтажка и соседний детский сад.

Официально тип баллистических ракет, которыми россияне начали бить по Киеву в декабре, не афишируется — по крайней мере, до тех пор, пока обломки уничтоженного российского оружия не будут детально изучены специалистами воздушных сил. Но неофициально говорят, что баллистические атаки на украинскую столицу производились с помощью новейших модификаций ракет 48Н6. Что же это за такое оружие, которое оккупанты выбрали для декабрьских ударов по Киеву?

Современное российское оружие против Украины

Для начала отметим следующий факт. Первоначальные варианты 48Н6 использовались еще на советских зенитно-ракетных комплексах С-300. Но нынешние ракеты – это, скорее всего, уже модифицированные версии этих ракет. И потому они, вероятно, запускались уже из пусковых комплексов С-400.

Зенитно-ракетные комплексы С-400 — это уже не советское наследие в российской армии, а современная разработка. Эти ЗРК были поставлены на вооружение ВС Российской Федерации в 2007 году за год до войны, которую российские оккупанты развязали против Грузии.

Ракеты 48Н6, точнее модифицированные версии 48Н6Е и 48Н6E2/48Н6М были созданы раньше, в начале 90-х, но пусковые установки С-300 не позволяли использовать их настолько эффективно, насколько это возможно с ЗРК С-400. А вариант 48Н6E3, которым, вероятно, были нанесены удары по Киеву, имеет дальность полета до 250 километров. Поскольку от российско-украинской границы в Брянской области до украинской столицы чуть более 205 километров, то теоретически возможно было нанести удар этой модификацией ракеты 48Н6.

Впрочем, на вооружении российских зенитчиков, управляющих комплексами С-400, еще более мощная ракета, 40Н6Е. Дальность этой баллистической ракеты составляет 380 км. Единственный ее минус — это несколько меньшая скорость по сравнению с предшественницами. Так, средняя скорость 40Н6Е составляет 1190 м/с, тогда как 48Н6E3 могут разгоняться до 2500 м/с. Как видим, до Киева из Брянской области такая ракета может долететь за какие-нибудь 2-3 минуты. Этим и объясняется тот факт, что столичная система ПВО в случаях баллистических атак срабатывает быстрее сигнала воздушной тревоги.

По приблизительным данным, пусковые установки С-400 на вооружении Российской Федерации используют уже более 70 процентов зенитных ракетных полков. Точное количество баллистических ракет 48Н6E3 и 40Н6Е неизвестно.

Что делать Украине

Для украинской армии зенитные ракетные комплексы С-400 не являются чем-то необычным и непробиваемым. Только за 2023 год Вооруженные силы Украины уничтожили два таких комплекса. Это произошло на территории оккупированного россиянами Крымского полуострова.

Первый точный удар по С-400 имел место 23 августа, в канун Дня Независимости Украины. Этот комплекс был обнаружен и уничтожен на мысе Тарханкут, возле села Оленевка. Второй раз российский зенитный ракетный комплекс "Триумф" (коммерческое название С-400) был ликвидирован ВСУ 14 сентября. Он тоже находился на западном побережье Крыма, между селами Молочное, Уютное и Заозерное, близ Евпатории.

Можно утверждать, что украинская армия имеет успешный опыт борьбы с этими зенитными комплексами оккупационной армии. Но есть один маленький аспект. Удары по крымским С-400 были осуществлены с помощью западных ракет (Storm Shadow/SCALP), по крайней мере, такую информацию получили украинские СМИ.

Но, как известно, западные партнеры Украины не разрешают использовать свое оружие для ударов по международно признанной территории Российской Федерации. По оккупированному и вписанному в Конституции РФ Бердянску — пожалуйста. По "сакральному" Крыму, который был аннексирован Россией еще в 2014 году — без проблем. Но Брянская область — это несколько другое дело. Все атаки на военные или стратегически важные объекты на территории России производились исключительно беспилотниками.

И это может оказаться проблемой. Потому что остановить дроны гораздо проще, чем дальнобойные ракеты. Впрочем, не исключено, что ВСУ попытаются уничтожить пусковые установки С-400 в Брянской области, используя массированные атаки БпЛА. Впрочем, можно упомянуть, что легендарная атака на российские самолеты над территорией все той же Брянской области, которая имела место в мае 2023 года, была осуществлена с использованием американской системы Patriot. И никакой реакции Пентагона на заявление украинской стороны об этом факте не было.

Возможно, военное командование Украины получило определенное разрешение на атаки по российским военным объектам на территории России, угрожающих непосредственно украинской территории. Тогда, возможно, и стоит ждать ответных сокрушительных ударов. Удары, которые остановят баллистические атаки на Киев.