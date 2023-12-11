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Адвокат пояснив, чи можлива в Україні примусова мобілізація жінок

11 грудня 2023 02:15
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Адвокат пояснив, чи можлива в Україні примусова мобілізація жінок
Жінка-військова на фронті. Фото: Армія.Inform
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні продовжують призивати військовозобов'язаних до війська. Однак, законодавство не передбачає примусову мобілізацію жінок, вони можуть вступати до лав ЗСУ добровільно.

Про це розповів в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE адвокат, член Печерської колегії адвокатів м. Києва Андрій Денисенко.   

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 "Однак з чинних законів випливає, що жінки не є апріорі військовозобов’язаними. Відповідно до законів, підзаконних актів, розпоряджень, інструкцій тощо, набути обов’язків військовозобов’язаної особи жінка може лише добровільно, за власним бажанням", — зазначив юрист.

Винятки серед мобілізації жінок

В Україні є єдиний виняток щодо мобілізації жінок. Йдеться про жінок-медиків та жінок-фармацевтів. .

"Відповідно до цієї постанови, освітні заклади, які здійснюють підготовку жінок за медичною або фармацевтичною спеціальністю, подають до ТЦК списки таких жінок. Це відбувається за два місяці до закінчення навчання. За цими списками ТЦК оформляють для жінок тимчасові посвідчення військовозобов’язаного (без визначення ступеня придатності для виконання військового обов’язку та відмітки про взяття на облік). Такі посвідчення діють 30 днів. У семиденний термін з моменту видачі посвідчень жінки мають прийти до ТЦК та стати на військовий облік", — пояснив Андрій Денисенко.

Попри це, ті жінки, які не здобули медичну освіту до 2022 року, можуть працевлаштуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради України розглядають можливість позбавити права на відстрочку студентів-чоловіків, що навчаються на магістратурі вдруге. Однак студентів, що здобувають другий рівень вищої освіти вперше, ініціатива не стосуватиметься і вони матимуть право на відстрочку.

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