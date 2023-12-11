Адвокат объяснил, возможна ли в Украине принудительная мобилизация женщин

Женщина военная на фронте. Фото: Армия.

В Украине продолжают призывать военнообязанных в армию. Однако законодательство не предусматривает принудительную мобилизацию женщин, они могут вступать в ряды ВСУ добровольно.

Об этом рассказал в эксклюзивном комментарии Новости.LIVE адвокат, член Печерской коллегии адвокатов г. Киева Андрей Денисенко.

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"Однако из действующих законов следует, что женщины не являются априори военнообязанными. Согласно законам, подзаконным актам, распоряжениям, инструкциям и т.п., приобрести обязанности военнообязанного лица женщина может только добровольно, по собственному желанию" , — отметил юрист.

Исключения среди мобилизации женщин

В Украине есть единственное исключение по мобилизации женщин. Речь идет о женщинах-медиках и женщинах-фармацевтах.

"В соответствии с этим постановлением, образовательные учреждения, осуществляющие подготовку женщин по медицинской или фармацевтической специальности, представляют в ТЦК списки таких женщин. Это происходит за два месяца до окончания учебы. По этим спискам ТЦК оформляют для женщин временные удостоверения военнообязанного (без определения) степени пригодности для выполнения воинской обязанности и отметки о взятии на учет). Такие удостоверения действуют 30 дней. В семидневный срок с момента выдачи удостоверений женщины должны прийти в ТЦК и стать на военный учет" , — пояснил Андрей Денисенко.

Несмотря на это, женщины, которые не получили медицинское образование до 2022 года, могут трудоустроиться как невоеннообязанные до конца 2026 года.

Напомним, депутаты Верховной Рады Украины рассматривают возможность лишить права на отсрочку студентов-мужчин , обучающихся на магистратуре во второй раз. Однако студентов, получающих второй уровень высшего образования впервые, инициатива не будет касаться, и они будут иметь право на отсрочку.