Аеродром Морозовськ в Росії вночі атакували безпілотники

Аеродром Морозовськ у Ростовській області вночі атакували БпЛА — що відомо
У Ростовській області дронами вночі був атакований аеродром Морозовськ, з якого регулярно вилітають винищувачі, котрі завдають ракетних ударів по Україні. На аеродромі базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк 1-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії.
Про це повідомляють російські ЗМІ у п'ятницю, 14 червня.
Атака на російський аеродром Морозовськ
Вночі безпілотники атакували військовий аеродром, який розташований у Ростовській області, за три кілометри від міста Морозовськ. Російське Міністерство оборони стверджує, що найбільше БпЛА збили саме у цьому районі та звітує загалом про понад 70 безпілотників, які атакували російські військові об'єкти.
Ряд російських Telegram-каналів опублікували відео вибухів та звуки неподалік військового аеродрома.
Російські ЗМІ зазначають, що після масованої атаки дронів у Морозовську та ще кількох населених пунктах пропало світло. Також вони повідомляють, що попередньо жертв після обстрілів не зафіксовано.
Росіяни заявляють, що безпілотники атакували ще ряд військових об'єктів та інфраструктуру одразу у кількох регіонах Росії.
Нагадаємо, 5 червня українські дрони вразили Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області.
Раніше в російському місті Самара 10 червня сталася масштабна пожежа. За попередньою інформацією, спалахнув меблевий цех, хоча містяни скаржаться на удари дронами.
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