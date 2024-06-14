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Аеродром Морозовськ у Ростовській області вночі атакували БпЛА — що відомо

14 червня 2024 08:19
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Степан Гафтко
редактор
Аеродром Морозовськ в Росії вночі атакували безпілотники
Вибухи на аеродромі Морозовськ. Ілюстративне фото: росЗМІ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

У Ростовській області дронами вночі був атакований аеродром Морозовськ, з якого регулярно вилітають винищувачі, котрі завдають ракетних ударів по Україні. На аеродромі базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк 1-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії.

Про це повідомляють російські ЗМІ у п'ятницю, 14 червня.

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Вночі безпілотники атакували військовий аеродром, який розташований у Ростовській області, за три кілометри від міста Морозовськ. Російське Міністерство оборони стверджує, що найбільше БпЛА збили саме у цьому районі та звітує загалом про понад 70 безпілотників, які атакували російські військові об'єкти.

Ряд російських Telegram-каналів опублікували відео вибухів та звуки неподалік військового аеродрома. 

Російські ЗМІ зазначають, що після масованої атаки дронів у Морозовську та ще кількох населених пунктах пропало світло. Також вони повідомляють, що попередньо жертв після обстрілів не зафіксовано.

Росіяни заявляють, що безпілотники атакували ще ряд військових об'єктів та інфраструктуру одразу у кількох регіонах Росії.

Нагадаємо, 5 червня українські дрони вразили Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області. 

Раніше в російському місті Самара 10 червня сталася масштабна пожежа. За попередньою інформацією, спалахнув меблевий цех, хоча містяни скаржаться на удари дронами.

авіація
обстріли
війна в Україні
дрони
Росія
атака

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