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Аэродром Морозовск в Ростовской области ночью атаковали БпЛА — что известно

14 июня 2024 08:19
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Аэродром Морозовск в России ночью атаковали беспилотники
Взрывы на аэродроме Морозовск. Иллюстративное фото: росСМИ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В Ростовской области дронами ночью был атакован аэродром Морозовск, из которого регулярно вылетают истребители, наносящие ракетные удары по Украине. На аэродроме базируется 559-й бомбардировочный гвардейский авиационный полк 1-й гвардейской смешанной авиационной дивизии.

Об этом сообщают российские СМИ в пятницу, 14 июня.

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Ночью беспилотники атаковали военный аэродром, расположенный в Ростовской области, в трех километрах от города Морозовск. Российское Министерство обороны утверждает, что больше всего БпЛА сбили именно в этом районе и отчитывается в общей сложности о более чем 70 беспилотниках, которые атаковали российские военные объекты.

Ряд российских Telegram-каналов опубликовали видео взрывов и звуки недалеко от военного аэродрома.

Российские СМИ отмечают, что после массированной атаки дронов в Морозовске и нескольких населенных пунктах пропал свет. Также они сообщают, что предварительно жертвы после обстрелов не зафиксированы.

Россияне заявляют, что беспилотники атаковали еще ряд военных объектов и инфраструктуру сразу в нескольких регионах России.

Напомним, 5 июня украинские дроны поразили Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.

Ранее в российском городе Самара 10 июня произошел масштабный пожар. По предварительной информации, загорелся мебельный цех, хотя горожане жалуются на удары дронами.

авиация
обстрелы
война в Украине
дроны
Россия
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