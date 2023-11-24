Агент ФСБ, який готував удари по Вінниці, отримав 15 років в'язниці

Суд над агентом ФСБ, який готував удари по Вінниці. Фото: Вінницька обласна прокуратура.

Суд в Україні призначив 15 років ув'язнення агенту російської ФСБ. Зрадник на початку літа готував ракетні удари окупантів по Вінниці.

Про це повідомляє СБУ.

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Для виконання завдання російських спецслужб чоловік протягом кількох тижнів приховано фотографував місця базування та шляхи переміщення Сил оборони у Вінниці.

Так він намагався виявити локації з найбільшим зосередженням української військової техніки. Також агент ФСБ розвідував територію навколо важливих промислових об’єктів для визначення рівня їхньої захищеності й технічного стану.

Як відомо, така інформація була потрібна агресору для прицільних ударів по обласному центру ракетами та дронами-камікадзе.

Проте співробітники СБУ затримали зловмисника прямо під час виконання ворожого завдання, що дозволило зірвати ворожі плани щодо серії повітряних атак.

Зрадником виявився 30-річний місцевий мешканець, який активно підтримував збройну агресію РФ проти України в російських соцмережах.

Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон, який він використовував для прихованої фотофіксації та листування з агресором.

На підставі зібраних доказів суд визнав агента ФСБ винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану та призначив йому 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, що зрадник, який "провів" до околиць Києва майже 130 одиниць російської бронетехніки, отримав 15 років ув'язнення. Ця техніка входила до складу передових угруповань військ Російської Федерації, які 24 лютого 2022 року вдерлися до України.

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