Агент ФСБ, готовивший удары по Виннице, получил 15 лет тюрьмы

Суд над агентом ФСБ, готовившим удары по Виннице. Фото: Винницкая областная прокуратура.

Суд в Украине назначил 15 лет заключения агенту российской ФСБ. Предатель в начале лета готовил ракетные удары оккупантов по Виннице.

Об этом сообщает СБУ.

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Для выполнения задания российских спецслужб мужчина в течение нескольких недель скрыто фотографировал места базирования и пути перемещения Сил обороны в Виннице.

Так он пытался выявить локации с самым сосредоточением украинской военной техники. Также агент ФСБ разведывал территорию вокруг важных промышленных объектов для определения уровня их защищенности и технического состояния.

Как известно, такая информация требовалась агрессору для прицельных ударов по областному центру ракетами и дронами-камикадзе.

Однако сотрудники СБУ задержали злоумышленника прямо во время выполнения вражеской задачи, что позволило сорвать вражеские планы по серии воздушных атак.

Предателем оказался 30-летний местный житель, активно поддерживавший вооруженную агрессию РФ против Украины в российских соцсетях.

Во время обыска у него изъяли мобильный телефон, который использовал для скрытой фотофиксации и переписки с агрессором.

На основании собранных улик суд признал агента ФСБ виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения и назначил ему 15 лет заключения.

Напомним, что предатель, "проведший" в окрестности Киева почти 130 единиц российской бронетехники, получил 15 лет заключения. Эта техника входила в состав передовых группировок войск Российской Федерации, которые 24 февраля 2022 ворвались в Украину.

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